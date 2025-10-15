Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye 5G'ye geçiyor! Frekans ihalesi yarın

Türkiye 5G'ye geçiyor! Frekans ihalesi yarın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye 5G&#039;ye geçiyor! Frekans ihalesi yarın
5G, Türkiye, BTK, Telekomünikasyon, Turkcell, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’yi yüksek hızlı internette yeni bir çağa taşıyacak 5G teknolojisinin frekans ihalesi yarın BTK’da yapılacak. İhaleye Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone katılacak.

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Toplam 11 frekans paketinin bulunduğu haleden devletin kasasına 90 milyar liralık katkı sağlanacak. İhaleyi kazanan işletmeciler, mevcut frekans ve numara haklarını 2042 yılı sonuna kadar kullanabilecek. Ayrıca her yıl brüt satışlarının yüzde 5’i oranında BTK’ya ödeme yapacak. Hazırlık süreci 1 Nisan 2026 tarihine kadar tamamlanacak ve aynı tarihte 5G hizmeti ülke genelinde başlayacak. İşletmeciler, 4,5G’deki yüzde 45 yerli ürün kullanımı yükümlülüğünü 5G ile kademeli olarak yüzde 60’a yükseltecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Juventus, Fenerbahçeli yıldızın peşinde: Jose Mourinho detayı...Okan Buruk'un sözleşme detayları ortaya çıktı: 1.5 milyon avro bonus eklendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İletişimde yeni çağ 5G ile başlıyor! Türk Telekom’dan hologramlı canlı bağlantı deneyimi - EkonomiCanlı bağlantı deneyimi! İletişimde yeni çağ 5G ile başlıyorJantın ‘Cevher’i borsanın mücevheri olmak istiyor! Hedef Türkiye'yi mobilite ve otomotivde üs hâline getirmek - EkonomiHer yıl 7 milyon avro! Türkiye otomotivde üs olacak"Yemek yedik, karakola düştük!" Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında - EkonomiRestoranların POS cihazındalarIMF, ABD'den sonra ekonomisi en hızlı büyüyen ikinci ülkeyi açıkladı! İngiltere'de çelişkili durum - EkonomiIMF, ABD'den sonra ekonomisi en hızlı büyüyen ikinci ülkeyi açıkladı! İngiltere'de çelişkili durumTürkiye, milyar dolarlık anlaşma için son aşamada! BAE ile işbirliği Niğde'ye GES inşa ettirecek - EkonomiTürkiye, milyar dolarlık anlaşma için son aşamadaFed Başkanı Powell'dan işsizlik uyarısı: İstihdam artışında keskin yavaşlama - EkonomiFed Başkanı Powell'dan işsizlik uyarısı!
Sonraki Haber Yükleniyor...