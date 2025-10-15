Türkiye 5G'ye geçiyor! Frekans ihalesi yarın

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Toplam 11 frekans paketinin bulunduğu haleden devletin kasasına 90 milyar liralık katkı sağlanacak. İhaleyi kazanan işletmeciler, mevcut frekans ve numara haklarını 2042 yılı sonuna kadar kullanabilecek. Ayrıca her yıl brüt satışlarının yüzde 5’i oranında BTK’ya ödeme yapacak. Hazırlık süreci 1 Nisan 2026 tarihine kadar tamamlanacak ve aynı tarihte 5G hizmeti ülke genelinde başlayacak. İşletmeciler, 4,5G’deki yüzde 45 yerli ürün kullanımı yükümlülüğünü 5G ile kademeli olarak yüzde 60’a yükseltecek.