Jantın ‘Cevher’i borsanın mücevheri olmak istiyor! Hedef Türkiye'yi mobilite ve otomotivde üs hâline getirmek

ÖNDER ÇELİK İZMİR - Cevher Jant Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özyavuz “Bugün, Türkiye’nin jant ihracatındaki yaklaşık yüzde 25’lik pazar payımızla, global otomotiv sektörünün önemli oyuncularından biri olarak ülkemizin net ihracatçı kimliğine katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

ÜRETİMİN %99'U İHRACATA GİDİYOR

Cevher Jant İcra Kurulu Üyesi Cevher Özyavuz da İzmir’deki tesislerinde yıllık yaklaşık 3 milyon jant üretim kapasitesine sahip olduklarını belirterek “Almanya ve İspanya’daki ofislerimiz, yüzde 99 ihracat başarımız ve Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz gibi global markalarla geliştirdiğimiz mühendislik ortaklıkları sayesinde sektörde stratejik bir konumdayız” diye konuştu.

HER YIL 6-7 MİLYON AVRO YATIRIM

Yeni nesil teknolojilere de odaklandıklarını, premium segmentte yüksek katma değerli jant çözümleri sunduklarını anlatan Özyavuz “Batı kadar Doğu pazarlarını da stratejimize dâhil ederek Çinli üreticilerin Avrupa’daki büyüme planlarında güçlü bir tedarikçi ve know-how partneri olmayı hedefliyoruz. Ayrıca halka arz başvurumuzu gerçekleştirdik. Bu adımla, yatırımcılarımıza ve paydaşlarımıza uzun vadeli katma değer sağlamayı, elde edeceğimiz kaynaklarla kapasitemizi artırmayı, ileri teknolojilere yatırım yapmayı ve sürdürülebilir üretim çözümlerimizi daha da geliştirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

2021’den bu yana yaklaşık üç kat büyüme gerçekleştirdiklerini kaydeden Özyavuz, şöyle konuştu: 2022’de 116 milyon avro olan ciromuzu, 2023’te 133 milyon avroya, 2024’te ise 144 milyon avroya çıkarmayı başardık. 2025 yılı sonunda ise yaklaşık 170 milyon avro ciro elde etmeyi hedefliyoruz. Her yıl en az 6-7 milyon avroluk yatırım yapıyoruz.