Jantın 'Cevher'i borsanın mücevheri olmak istiyor! Hedef Türkiye'yi mobilite ve otomotivde üs hâline getirmek

Jantın ‘Cevher’i borsanın mücevheri olmak istiyor! Hedef Türkiye'yi mobilite ve otomotivde üs hâline getirmek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ekonomi Haberleri

İzmir Kızlarağası Hanı’nda 1955’te küçük bir atölyede temelleri atılan Cevher Grubu, 70’inci yılında dünyanın önemli alüminyum döküm parçaları ve jant üreticilerinden biri hâline geldi. Şirket, ileri teknoloji yatırımlarına odaklanarak kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırmayı, yeni pazarlara açılarak Türkiye’yi alüminyum alaşımlı parça üretiminde ‘küresel üs’ konumuna taşımayı hedefliyor.

ÖNDER ÇELİK İZMİR - Cevher Jant Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özyavuz “Bugün, Türkiye’nin jant ihracatındaki yaklaşık yüzde 25’lik pazar payımızla, global otomotiv sektörünün önemli oyuncularından biri olarak ülkemizin net ihracatçı kimliğine katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

ÜRETİMİN %99'U İHRACATA GİDİYOR

Cevher Jant İcra Kurulu Üyesi Cevher Özyavuz da İzmir’deki tesislerinde yıllık yaklaşık 3 milyon jant üretim kapasitesine sahip olduklarını belirterek “Almanya ve İspanya’daki ofislerimiz, yüzde 99 ihracat başarımız ve Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz gibi global markalarla geliştirdiğimiz mühendislik ortaklıkları sayesinde sektörde stratejik bir konumdayız” diye konuştu.

HER YIL 6-7 MİLYON AVRO YATIRIM

Yeni nesil teknolojilere de odaklandıklarını, premium segmentte yüksek katma değerli jant çözümleri sunduklarını anlatan Özyavuz “Batı kadar Doğu pazarlarını da stratejimize dâhil ederek Çinli üreticilerin Avrupa’daki büyüme planlarında güçlü bir tedarikçi ve know-how partneri olmayı hedefliyoruz. Ayrıca halka arz başvurumuzu gerçekleştirdik. Bu adımla, yatırımcılarımıza ve paydaşlarımıza uzun vadeli katma değer sağlamayı, elde edeceğimiz kaynaklarla kapasitemizi artırmayı, ileri teknolojilere yatırım yapmayı ve sürdürülebilir üretim çözümlerimizi daha da geliştirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

2021’den bu yana yaklaşık üç kat büyüme gerçekleştirdiklerini kaydeden Özyavuz, şöyle konuştu: 2022’de 116 milyon avro olan ciromuzu, 2023’te 133 milyon avroya, 2024’te ise 144 milyon avroya çıkarmayı başardık. 2025 yılı sonunda ise yaklaşık 170 milyon avro ciro elde etmeyi hedefliyoruz. Her yıl en az 6-7 milyon avroluk yatırım yapıyoruz.

TÜRKİYE'DEN AVRUPA'YA SATILAN HER 4 JANTTAN BİRİNDE İMZASI VAR

Cevher Grubu CEO’su Oğuz Özmen “Avrupa’ya ihraç edilen alüminyum jantların dörtte birinde ‘Cevher’ imzası bulunuyor. Önümüzdeki dönemde hedefimiz; bu oranı sürdürülebilir bir şekilde daha da yukarı taşımak, alüminyum alaşımlı jant ihracatımıza yüksek katma değerli stratejik ürünler eklemek ve Türkiye’yi alüminyum döküm parçalarının AR-GE’si ve üretiminde küresel bir merkez hâline getirmek” dedi.

Havacılık sektörüne üretim için baktıklarını anlatan Özmen, çapı piyasaya jant satışı için de görüşme yaptıklarını söyledi. Özmen, artan işçilik maliyetlerine karşı otomasyon projelerini hızlandırdıklarını vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

