İletişimde yeni çağ 5G ile başlıyor! Türk Telekom’dan hologramlı canlı bağlantı deneyimi

ÖNDER ÇELİK - Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yarın gerçekleştirilecek 5G frekans ihalesi öncesinde, 5G hologram teknolojisiyle uzaktan canlı olarak basın toplantısı düzenledi.

5G frekans ihalesini yalnızca bir teknoloji geçişi değil; Türkiye’yi daha güçlü bir dijital geleceğe taşıyacak kritik bir adım olarak gördüklerini ifade eden Önal, saha testlerinden uzun yıllardır devam eden AR-GE çalışmalarına kadar, 5G konusunda kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüklerini belirtti. Türkiye’de ilk kez 5G hologram teknolojisiyle canlı basın toplantısı yapıldığına dikkat çeken Önal, “Dijital dönüşüm artık hayatımıza sadece dokunmuyor, onu yeniden şekillendiriyor. 5G’nin sağladığı yüksek veri iletim hızı ve ultra düşük gecikme sayesinde bu görüntü, gerçek zamanlı ve kesintisiz şekilde sizlere ulaşıyor. Bu deneyim, 1 Nisan sonrasında 5G ile birlikte hayatımıza girecek yeni iletişim çağının bir ön gösterimi niteliğinde. 515 bin kilometreyi aşan fiber ağımız ve 5G için kritik öneme sahip baz istasyonlarının fiberleşmesi konusunda yaptığımız çalışmalarla 5G’ye en hazır operatörüz” dedi.

İlgili Haber 5G ile dijital hayat daha hızlı olacak! Otonom sürüş ve uzaktan ameliyat imkânı geliyor

CİHAZLARIN %30'U 5G UYUMLU

5G uyumlu cihazların oranının yüzde 30 civarında olduğuna işaret eden Önal, şöyle konuştu: “İhale sürecine yaklaşımımız kamu yararı, sürdürülebilir kalite ve uzun vadeli ekonomik değer ilkeleriyle şekilleniyor. Türkiye’nin dijital dönüşümü için 2005’ten bu yana 22 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik, her zaman olduğu gibi bu süreçteki vizyonumuz da yalnızca 5G frekanslarına değil, uçtan uca tüm altyapıya yatırım yapmak. 5G frekans tahsisi tamamlandığında da en iyi müşteri deneyimini sunarak öncü rolümüzü sürdürmeyi hedefliyoruz.”