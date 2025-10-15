Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ekvador'da AVM önünde patlama! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güney Amerika ülkesi Ekvador'daki bir alışveriş merkezinin önünde bulunan aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ekvador'un en büyük şehri Guayaquil'de bir alışveriş merkezinin önündeki araçta patlama meydana geldi. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre 1 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

"BU EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRENLERİ AVLAYACAĞIZ"

Guayaquil İtfaiye Teşkilatı'ndan Binbaşı Jorge Montanero, ölen kişinin bir taksi şoförü olduğunu aktardı. Guayas Eyalet Valisi Humberto Plaza ise, "Bu terör eylemini gerçekleştirenleri avlayacağız. Onları yakalayacağız, bedelini ödeyecekler ve terörizm suçundan yargılanacaklar" dedi.

PATLAYICI MADDELERLE DOLU İKİNCİ BİR ARAÇ...

Ekvador İçişleri Bakanı John Reimberg, olay yeri yakınlarında patlayıcı madde içeren ikinci bir aracın bulunduğunu, polisin kontrollü patlatma yaptığını ifade etti. Reimberg, "Bu el yapımı bir cihaz değil, ülkede kaos çıkarmayı amaçlayan suç örgütlerinin profesyonelce hazırladığı bir cihazdır" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Ekvador, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı şiddet olaylarıyla boğuşuyor. Guayaquil şehrinde ise uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, gasp, soygun ve diğer suçlar giderek artıyor. Ülkede bu yıl 5 bin 200'den fazla cinayet kaydedildi ve bunların yaklaşık üçte biri, 2.8 milyonluk nüfusa sahip ve ülkenin ticari merkezi olan Guayaquil'de meydana geldi.

