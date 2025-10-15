Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Filistinli esir, İsrail dehşetini anlattı: Kaynar su döküp, kaburgalarımızı kırdılar

Filistinli esir, İsrail dehşetini anlattı: Kaynar su döküp, kaburgalarımızı kırdılar

- Güncelleme:
Dünya Haberleri

İsrail’in Gazze'deki saldırılarda alokoyduğu yaklaşık 1.700 Gazzeli tutukludan biri olan bir Filistinli Ekrem el-Basyuni, serbest bırakılmasının ardından gözaltı merkezlerinde yaşanan işkence, aşağılanma ve ölüm anlarını anlattı. El-Basyuni, “Birçok tutuklu arkadaşımız dövülerek öldürüldü. Kaburgalarımız paramparça oldu. Gençlerin yüzlerine ve sırtlarına, derileri soyulana kadar kaynar su döktüler. Yardım istediğimizde bile cezalandırıldık. dedi.

Birleşmiş Milletler’in 2024 tarihli raporuna göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana binlerce Filistinli, İsrail tarafından keyfi ve iletişimsiz şekilde tutuluyor. Tutuklular çoğu zaman zincirleniyor, işkenceye maruz bırakılıyor ve yiyecek, su, uyku ile tıbbi bakımdan yoksun bırakılıyor. Gazze’nin kuzeyinde yaşayan 45 yaşındaki El-Basyuni, 10 Aralık 2023’te İsrailli askerler tarafından Cebaliye’de bir sığınma okulunda gözaltına alındı. Sde Teiman askeri üssü de dahil olmak üzere çeşitli merkezlerde yaklaşık iki yıl tutulan El-Basyuni, Sky News’e yaptığı açıklamada, tutukluların “kaburgaları kırılacak kadar vahşice dövüldüğünü, derileri soyulana kadar kaynar su döküldüğünü” söyledi.

Filistinli esir, İsrail dehşetini anlattı: Kaynar su döküp, kaburgalarımızı kırdılar - 1. Resim

El-Basyuni, şöyle konuştu: 

Birçok tutuklu arkadaşımız dövülerek öldürüldü. Gardiyanlara yardım için bağırdığımızda, soğukkanlı bir şekilde ‘Bırakın ölsün’ diyorlardı. Beş dakika sonra cesedi alıp bir torbaya koyuyor, kapıyı kapatıyorlardı. Tutuklular, düzenli olarak işkenceye maruz kalıyor, cop ve yumruklarla dövülüyor, köpeklerin saldırısına uğruyor ve gardiyanların “kabul töreni” olarak adlandırdığı gazla zehirliyorlardı.

Filistinli esir, İsrail dehşetini anlattı: Kaynar su döküp, kaburgalarımızı kırdılar - 2. Resim

DİNİ VE PSİKOLOJİK TACİZ

El-Basyuni, tutukluların uzun saatler boyunca dizlerinin üzerinde durmaya zorlandığını, giysi ve battaniye verilmediğini, dini ve psikolojik tacize maruz kaldıklarını öne sürerek şöyle konuştu:

Bizi öylesine vahşice dövdüler ki kaburgalarımız paramparça oldu. Gençlerin yüzlerine ve sırtlarına, derileri soyulana kadar kaynar su döktüler. Günlerce soğuk metal zeminlerde oturduk. Yardım istediğimizde bile cezalandırıldık. Peygamber’e hakaret ettiler, Kur’an’ı gözümüzün önünde yırttılar, annelerimize ve kız kardeşlerimize en çirkin sözlerle küfrettiler. Ailelerimizin öldüğünü söylediler. ‘Gazze diye bir yer yok, çocuklarınızı öldürdük.

Filistinli esir, İsrail dehşetini anlattı: Kaynar su döküp, kaburgalarımızı kırdılar - 3. Resim

 

 

