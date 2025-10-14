İsrail ordusu, evine dönmeye çalışan Filistinlilere saldırdı!

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrail ordusu, 10 Ekim'de Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkese rağmen evlerine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açtı. Filistinli sivillere yapılan saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen evlerine dönmeye çalışan Filistinlilere açtığı ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin, kuzeydeki Gazze kentinde evlerine dönmeye çalışan sivillere ateş açtığı belirtildi.

İsrail ordusunun yürürlüğe giren ateşkes mutabakatına rağmen Gazze kentinin eş-Şucaiyye Mahallesi'nde evlerini görmeye giden Filistinlilere insansız hava araçlarından (İHA) ateş açtığı ve saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Haberde İsrail'in daha önceki saldırılarında yaralanan Filistinli 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

ANLAŞMA NE ZAMAN BAŞLADI?

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

