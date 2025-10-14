İsrail Filistin savaşı bitti mi, Gazze'de ateşkes başladı mı tüm dünya tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. İsrail ordusunun “sarı hat” olarak adlandırılan bölgeye çekilmesinin ardından, Gazze Şeridi’nde ateşkes fiilen başladı. İki tarafın da anlaşmaya sadık kalacağı belirtilirken, bölgede günler sonra ilk kez top sesleri susmuş oldu.

İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI BİTTİ Mİ?

Gazze Şeridi’nde 2 yıldan uzun süredir devam eden İsrail-Filistin savaşı varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla resmen sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda Hamas ile İsrail arasında barış planının ilk aşaması onaylandı. Trump, İsrail Meclisi'nde yaptığı açıklamada “Gazze'de savaş bitti. Yeni bir başlangıç zamanı.” ifadelerini kullanarak çatışmaların sona erdiğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Meclis’te yaptığı konuşmada, Trump’ın barış planının “tüm hedefleri gerçekleştirdiğini” belirtti. Netanyahu “Bizimle barış isteyen herkese barış elini uzatıyoruz.” dedi.

Gazze’de 67 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği savaş, uluslararası destekli bir anlaşmayla son bulmuş oldu.

GAZZE'DE ATEŞKES BAŞLADI MI?

Mısır’da yapılan görüşmelerin ardından imzalanan anlaşma, 10 Ekim 2025’in ilk saatlerinde yürürlüğe girdi. İsrail ordusunun “sarı hat” olarak adlandırılan bölgeye çekilmesinin ardından, aynı gün saat 12.00 itibarıyla Gazze genelinde ateşkes resmen başladı.

Anlaşmanın ilk aşaması kapsamında Hamas, 20 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etti. Buna karşılık İsrail aralarında müebbet hapis cezası alanların da bulunduğu toplam 1968 Filistinliyi serbest bıraktı. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ateşkesin “Filistin halkının direnişinin bir sonucu” olduğunu vurguladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, esir takası sürecinde 20 İsrailli ve 1809 Filistinlinin güvenli şekilde taraflarına teslim edilmesine yardımcı olduklarını açıkladı. Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte bölgede çatışmalar durdu.

İSRAİL FİLİSTİN'DEN ÇEKİLDİ Mİ?

Ateşkes anlaşmasının uygulanmaya başlamasıyla İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nden belirlenen “sarı hat” bölgesine çekildi. İsrail ordusu, anlaşma kapsamında operasyonlarını durdurduğunu ve ateşkes koşullarına bağlı kalacağını duyurdu.