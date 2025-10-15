Bir kriz daha Türkiye sayesinde aşıldı! BM’den Ankara’ya peş peşe övgü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilcisi ve Libya’daki BM Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Hanna Serwaa Tetteh, Türkiye’nin Libya’daki ara buluculuk çabalarına övgüde bulundu.

Tetteh, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin diplomatik müdahaleleri sayesinde Libya’daki gerginliğin önemli ölçüde azaldığını söyledi.

“TÜRKİYE'NİN ÇABALARIYLA GERİLİM KONTROL ALTINA ALINDI'

Tetteh, Batı Libya ve Trablus çevresinde uzun süredir devam eden güvenlik gerginliğine değinerek, “Yerel aktörlerin ve uluslararası ortakların ortak ara buluculuk çabaları sayesinde gerilimin azaldığını bildirmekten memnuniyet duyuyor ve Türkiye'nin bu konudaki müdahalelerini takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.

ATEŞKES HALA KIRILGAN: MAYIS 2025 ANLAŞMASI TEHLİKEDE

BM temsilcisi, Libya’daki mevcut gerginliğin Mayıs 2025’te sağlanan ateşkesi tehdit ettiğini belirterek, “Başkentte askeri bir tırmanış riski kamuoyunda endişelere neden oluyor. İstikrar ve siyasi ilerleme için güvenli bir ortam kritik önem taşıyor” dedi.

13 EYLÜL MUTABAKATINDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ BELİRLEYİCİ OLDU

Tetteh, Türkiye’nin desteklediği ara buluculuk çabalarının 13 Eylül’de taraflar arasında imzalanan mutabakatın uygulanmasını kolaylaştırdığını hatırlattı.

“Bu ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyorum ancak durum hala çok hassas” diyen Tetteh, istikrarlı bir güvenlik ortamının Libya için hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

LİBYALI LİDERLERE SESLENDİ: SORUMLULUK ALIN

Tetteh, Libyalı liderleri süreci geciktirmemeye çağırarak, “Libya, yol haritasının tamamlanmasında sürekli aksamalara tahammül edemez” dedi.

Liderlerin sözleriyle eylemlerinin örtüşmediğini belirten Tetteh, UNSMIL’in müzakereye ve yapıcı diyaloğa açık olduğunu yineledi.

“LİBYA'NIN GELECEĞİ İÇİN GÜVENLİK KONSEYİ DESTEĞİ ŞART”

UNSMIL Başkanı, misyonun Libyalı taraflarla görüşmelere devam ettiğini belirterek, “Libya’nın karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek için Güvenlik Konseyi’nin desteğine ihtiyaç duyabiliriz” ifadelerini kullandı.