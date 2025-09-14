Yıllardır süren gerginlik Türkiye’nin arabuluculuğuyla bitti! Libya’da tarihi anlaşma

BM tarafından tanınan Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti, aylar süren ve zaman zaman şiddete dönüşen gerginliği sona erdirmek için kentin en güçlü silahlı yapılarından biri olan Radaa Gücü ile ön anlaşmaya vardı.

Kaynaklar, sürecin Türkiye’nin arabuluculuğunda yürütüldüğünü duyurdu.

İlgili Haber Hafter’den sürpriz Türkiye ziyareti: Ankara ile Libya arasında normalleşme hız kazanıyor

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU BELİRLEYİCİ OLDU

Geçiş dönemi başkanlık konseyi başkanının danışmanı Ziyad Deghem, anlaşmanın ayrıntılarının daha sonra kamuoyuna açıklanacağını iletti.

Deghem, yaptığı açıklamada “Türkiye’ye olağanüstü çabaları için, BM Libya Misyonu’na (UNSMIL) da belirleyici katkıları için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ne Radaa ne de hükümet şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Libya yayıncısı Al-Ahrar, Savunma Bakanlığı güçlerinin Radaa’nın kontrolündeki Mitiga Havalimanı’na girişini gösteren görüntüler yayımladı.

HAVALİMANLARI VE GÖZALTI MERKEZLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Al-Ahrar’ın aktardığına göre taraflar, batıdaki dört havalimanını yönetmek ve güvenliğini sağlamak üzere tarafsız ve birleşik bir güç kurulması konusunda uzlaştı.

2011’den bu yana Radaa’nın kontrolünde olan Mitiga Havalimanı, başkent Trablus’a hizmet veren tek ticari havaalanı konumunda. Anlaşmaya göre Radaa’nın denetimindeki hapishaneler ve gözaltı merkezleri ise Başsavcılık makamının yetkisine devredilecek.

LİBYA'DA YILLARDIR SÜREN BÖLÜNME

Libya, 2011’de NATO destekli ayaklanma ile Muammer Kaddafi’nin devrilmesinden bu yana siyasi istikrarsızlığın pençesinde. Ülke, batıda BM tarafından tanınan hükümet ile doğuda askeri komutan Halife Hafter’in desteklediği yönetim arasında fiilen bölünmüş durumda.

Mayıs ayında Trablus’ta hükümete bağlı güçler ile dağıtılmaya çalışılan silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanmış, kentin doğusunda etkin olan Radaa Gücü de bu çatışmaların merkezinde yer almıştı.