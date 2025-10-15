'Bu bir rekor' diyerek paylaştılar: Bin kişiyi doyurabilir, değeri ise 111 bin TL

İngiltere’nin Devon kıyılarında 529 kilogramlık dev orkinosu görenler gözlerine inanamadı. Balık, "Pechos Grandes" isimli küçük bir tekneyle denize açılan grubun 45 dakika süren mücadelesiyle sudan çıkarıldı.

111 BİN TL DEĞERİNDE, BİN KİŞİYİ DOYURUR

Dailystar'da yer alan haberde, yaklaşık bin kişiyi doyurabilecek kapasitede olan balığın değerinin ise 111 bin TL’yi aştığı belirtildi.

Pechos Grandes'in sahibi Mike Lynes, avın zorluğuna dikkat çekerek, "Böylesine iri balıklar için gerekli donanıma sahibiz ama bu bile bizim için çok büyük bir mücadeleydi. Balığı tekneye almak tam 45 dakika sürdü" dedi. Yakalanan balık, Devon’daki Brixham Balık Pazarı’nda açık artırmayla 2 bin sterline satılırken yerel bir restoranda servis edilmek üzere hazırlandı.

Görenlerin hayranlıkla baktığı görüntüler, sosyal medyada 'Bu bir rekor' notuyla çok kez paylaşıldı.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAYDI

Bir zamanlar aşırı avlanma nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altında olan mavi yüzgeçli orkinoslar, 1960’lardan sonra uzun süre bölgede görülmemişti. Ancak tür, son yıllarda yeniden çoğalmaya başladı ve 2021 yılında nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılar listesinden çıkarıldı.

ORKİNOSLAR HAKKINDA

Orkinos, sıcak ve ılıman denizlerde yaşayan, hızlı yüzme yeteneğiyle bilinen büyük ve güçlü bir balık türüdür. Özellikle mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus thynnus), en büyük türlerinden biridir ve boyu 3 metreye, ağırlığı ise 600 kilograma kadar ulaşabilir.

Etinin lezzeti ve besin değeri nedeniyle dünya genelinde yüksek talep görür, bu da bazı türlerinin aşırı avlanma tehdidiyle karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Son yıllarda koruma çabaları sayesinde bazı bölgelerde popülasyonları yeniden artış göstermektedir.