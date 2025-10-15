Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Asırlık İbranice kitaplar ele geçirildi! Ankara'da tarihi eser operasyonunda dikkat çeken yazmalar

Asırlık İbranice kitaplar ele geçirildi! Ankara'da tarihi eser operasyonunda dikkat çeken yazmalar

- Güncelleme:
Kaynak: Anadolu Ajansı

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Hıristiyanlık ve Yahudilik inancına ait 17. ve 18. yüzyıl dönemine ait eski eser olduğu değerlendirilen 13 İbranice el yazması kitap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Türkiye’de kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen el yazması ve nadir kitaplar çoğunlukla kara piyasada alıcı bulmak üzere satılmaya çalışılıyor.

Müşteri arama, otel veya otopark buluşmaları gibi yöntemlerle pazara sürülen eserler, yurt dışına çıkarılmak veya koleksiyonerlere yüksek fiyatla satılmak için el değiştirmeye hazırlanıyor. Daha büyük organize yapılar bu ticareti suç gelirine dönüştürüp para aklama veya örgüt finansmanı için kullanabiliyor.

13 İBRANİCE EL YAZMASI KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, böyle bir tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı istihbaratının alınması üzerine harekete geçti.

Asırlık İbranice kitaplar ele geçirildi! Ankara'da tarihi eser operasyonunda dikkat çeken yazmalar - 1. Resim

Ekipler, Yenimahalle ilçesi Ata Mahallesi'nde durdurdukları ve içinde 4 şüphelinin olduğu otomobilde yaptıkları aramada, piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar olduğu değerlendirilen, Hıristiyanlık ve Yahudilik inancına ait 17. ve 18. yüzyıl dönemine ait eski eser olduğu değerlendirilen 13 İbranice el yazması kitap ele geçirdi.

Araçta bulunan F.A, M.Ş, S.Y ve F.K gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, eserlere yönelik detaylı incelemenin ise yetkililerce sürdürüldüğü öğrenildi.

Kişi başı 11 bin 702 lira! Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
