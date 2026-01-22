Konya’nın Karapınar ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada rastgele açılan ateş sonucu yaralanan 21 yaşındaki Bahri Cingöz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 19 Ocak günü saat 23.45 sıralarında Konya Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın dışarı taşmasıyla birlikte bir kişi tarafından tabancayla rastgele ateş açıldı.

Konyada bir kafe kurşuna dizildi! Genç müşteri hayatını kaybetti

KURŞUNLARDAN BİRİ GENÇ MÜŞTERİYE İŞARET ETTİ

Açılan ateş sonucu müşterilerden S.G. ile Bahri Cingöz (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bahri Cingöz, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı ve olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili tahkikat kapsamında şüpheliler S.K. ile oğulları F.K. ve K.K. tutuklanarak Ereğli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

