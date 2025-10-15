Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Anadolu Efes - Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague mücadelesi canlı yayınlanacak!

- Güncelleme:
Anadolu Efes - Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak netleşti. EuroLeague’in 5. haftasında Türk basketbolunun köklü temsilcisi Anadolu Efes, sahasında Yunanistan’ın güçlü ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes - Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak açıklandı. Anadolu Efes, bu sezon EuroLeague’de oynadığı üç maçta bir galibiyet ve iki yenilgi aldı. Sezona Maccabi Tel Aviv karşısında 85-78’lik galibiyetle başlayan lacivert-beyazlılar, ikinci haftada Hapoel Tel Aviv’e 87-81, üçüncü haftada ise Partizan’a 93-87 mağlup oldu. 

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague’in 5. haftasında Anadolu Efes ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Basketbolseverlerin merakla beklediği mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İstanbul’da oynanacak maç için geri sayım başlatıldı!

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Panathinaikos maçı 17 Ekim Cuma günü oynanacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşecek mücadele saat 20.30’da başlayacak. Anadolu Efes kritik maçtan galibiyet ile ayrılmak için mücadele verecek.

