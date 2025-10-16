Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bebek pudrasında kanser riski! Binlerce kişi ünlü markaya dava açtı

Bebek pudrasında kanser riski! Binlerce kişi ünlü markaya dava açtı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bebek pudrasında kanser riski! Binlerce kişi ünlü markaya dava açtı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere'de 3 binden fazla kişi, ABD merkezli Johnson & Johnson markasına karşı dava açtı. Dünyaca ünlü şirketin bebek pudrasında kanser riski oluşturan asbest bulunduğu iddia edildi. Şirket söz konusu iddiayı yalanlarken, gözler mahkemeden çıkacak karara çevrildi.

ABD merkezli Johnson & Johnson şirketiyle ilgili skandal bir gelişme yaşandı. İngiltere'de binlerce kişi markanın bebek pudrasıyla ilgili yargıya başvurdu. Davacılar, şirketin asbestle kirlenmiş talk pudrasını bilerek sattığını ve bunun kansere yol açtığını iddia ederek, Londra Yüksek Mahkemesinde dava açtı.

RİSKİ MÜŞTERİLERDEN SAKLADI 

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, KP Law tarafından açılan davada, Johnson & Johnson ve 2023'te bu şirketten ayrılan Kenvue UK, 1965-2023 arasında yumurtalık kanseri ve mezotelyomaya (akciğer zarı kanseri) neden olduğu iddia edilen ürünleri satmakla suçlanıyor.

Davacılara göre, Johnson & Johnson'ın bebek pudrası asbest dahil kanserojen lifler içeriyordu ve şirket bu riski on yıllar boyunca tüketicilerden gizledi.

Bebek pudrasında kanser riski! Binlerce kişi ünlü markaya dava açtı - 1. Resim

ŞİRKET İDDİAYI REDDETTİ 

Kenvue'den yapılan açıklamada ise söz konusu bebek pudrasının "asbest içermediğini ve kansere neden olmadığı" savunuldu.

Bebek pudrasında kanser riski! Binlerce kişi ünlü markaya dava açtı - 2. Resim

ABD'DE 966 MİLYON DOLAR TAZMİMAT KARARI

Şirket geçen hafta Kaliforniya'da mezotelyoma nedeniyle hayatını kaybeden bir kadının ailesine 966 milyon dolar ödemeye mahkum edilmişti. Bu, şirkete karşı verilen en yüksek tazminat kararlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Johnson & Johnson, ABD'de de talk bazlı ürünlerini kullandıktan sonra kansere yakalandıklarını öne süren çok sayıda kişinin benzer davalarıyla karşı karşıya.

Şirket, 2020'de ABD'de ve 2023'te ise dünya genelinde talk bazlı bebek pudrasının satışını durdurmuş ve ürün formülünü mısır nişastası bazlı versiyona dönüştürmüştü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kara para soruşturmasında yeni gelişme! Paramount Otel'e kayyım atandıZorla peruk taktırıp, video çektirmişti! GFB lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kamu-Sen'in ardından Memur-Sen! Memur ve emekli zammı için hükümete peş peşe çağrılar - EkonomiMemur ve emekli zammı için peş peşe çağrılarBakan Bolat açıkladı! Kadınların ihracata katkısı 60,1 milyar dolar - EkonomiBakan Bolat açıkladı! Kadınların ihracata katkısı 60,1 milyar dolarMango müşterilerinin verileri çalındı! Kredi kartı bilgileri tehlikede mi? - EkonomiMango müşterilerinin verileri çalındıKKM’nin toplam mevduattaki payı yüzde 1’in altına indi - EkonomiKKM’nin toplam mevduattaki payı yüzde 1’in altına indiYabancılar 109,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı - EkonomiYabancılar 109,7 milyon dolarlık hisse senedi sattıRekor üstüne rekor kırıyor! Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde - EkonomiRezervlerden yeni rekor
Sonraki Haber Yükleniyor...