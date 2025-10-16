Oto tamirhanesine kurşun yağdıran şüpheli yakalandı!
Sarıyer'de oto tamirhanesini kurşunladığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli Y.G. tutuklandı.
İstanbul Sarıyer'de bir oto tamirhanesi 2 ay önce motosikletli şahıslarca kurşunlandı. Olaya ilişkin yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2 ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde meydana gelen olayda, oto tamirhanesinin önüne gelen motosikletli 2 şüpheli, iş yerine silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Y.G. (24), önceki gün yakalanarak gözaltına alındı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin, ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
