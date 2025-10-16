Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Oto tamirhanesine kurşun yağdıran şüpheli yakalandı!

Oto tamirhanesine kurşun yağdıran şüpheli yakalandı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Oto tamirhanesine kurşun yağdıran şüpheli yakalandı!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sarıyer'de oto tamirhanesini kurşunladığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli Y.G. tutuklandı.

İstanbul Sarıyer'de bir oto tamirhanesi 2 ay önce motosikletli şahıslarca kurşunlandı. Olaya ilişkin yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI 

Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde meydana gelen olayda, oto tamirhanesinin önüne gelen motosikletli 2 şüpheli, iş yerine silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Y.G. (24), önceki gün yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin, ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zorla peruk taktırıp, video çektirmişti! GFB lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası14 yıllık sır kaybın ardından cinayet çıktı! Katili meğer en yakınıymış
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
14 yıllık sır kaybın ardından cinayet çıktı! Katili meğer en yakınıymış - 3. Sayfa14 yıllık sır kaybın ardından cinayet çıktı!Hamile kadına eşi dehşeti yaşattı: Karnındaki bebeği öldürdü - 3. SayfaHamile kadına eşi dehşeti yaşattı: Karnındaki bebeği öldürdüKızını boğarak öldüren kadından kan donduran ifade: İntihar süsü vermek için bileklerini kestim! - 3. Sayfa"İntihar süsü vermek için bileklerini kestim!"Kanser hastası eşini uyurken katletmişti! 70 yaşındaki katilin ifadesi ortaya çıktı - 3. Sayfa70'lik katilin ifadesi ortaya çıktıİzmir'de dehşet! Eski eşini art arda bıçaklayarak öldürdü - 3. Sayfaİzmir'de dehşet! Eski eşini art arda bıçaklayarak öldürdüMarket ortasında dehşet! 5 yaşındaki çocuğunu döven baba gözaltında - 3. SayfaOğlunu acımasızca döven baba gözaltında
Sonraki Haber Yükleniyor...