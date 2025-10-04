Sarıyer'de 27 yıl hapis cezası bulunan firari suç makinesi yakalandı

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maslak Mahallesi'ndeki bir işletmede denetim yaptığı sırada hal ve hareketlerinden şüphelendikleri kişinin kimlik sorgusunu yaptı.

Ekipler, kimlik yerine verdiği sürücü belgesindeki fotoğrafla eşkalinin uyuşmaması üzerine şahsı gözaltına aldı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

İncelemede şahsın, sürücü belgesinde ismi yazılan İ.K. olmadığı, 2 "kasten öldürme" olmak üzere 5 suçtan arandığı ve hakkında 27 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (39) olduğu belirlendi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.