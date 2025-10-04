Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray, Beşiktaş'ı ne zaman 6-0 yendi? Tarihi derbi skoru yeniden gündeme geldi

Galatasaray, Beşiktaş&#039;ı ne zaman 6-0 yendi? Tarihi derbi skoru yeniden gündeme geldi
Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında karşı karşıya gelirken, geçmişteki unutulmaz derbiler yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Beşiktaş’ı 6-0 mağlup ettiği tarihi karşılaşma, yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor. Taraftarlar ve futbolseverler, "Galatasaray, Beşiktaş'ı ne zaman 6-0 yendi?" sorusunu araştırmaya devam ediyor.

Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşacak. İki takım arasında 358 maçlık 100 yılı aşkın rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı. Öte yandan, Galatasaray’ın rakibi Beşiktaş’a karşı aldığı 6-0’lık tarihi galibiyet, yıllar sonra bile taraftarların hafızasında yerini koruyor. Peki, Galatasaray, Beşiktaş'ı ne zaman 6-0 yendi?

Galatasaray, Beşiktaş'ı ne zaman 6-0 yendi? Tarihi derbi skoru yeniden gündeme geldi - 1. Resim

GALATASARAY, BEŞİKTAŞ'I NE ZAMAN 6-0 YENDİ?

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelelerinde en farklı skorlar merak ediliyor. Bunlar arasında dikkat çeken maçlardan biri de Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 6-0 yendiği karşılaşma.

Sarı-kırmızılı takım, 1997-1998 sezonu Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası'nda siyah-beyazlıları 6-0’lık skorla devirdi. 18 Temmuz 1997 tarihinde oynanan derbide golleri 18, 20 ve 51. dakikalarda Adrian Ilie, 63 ve 89. dakikalarda Suat Kaya ile 83. dakikada Hakan Ünsal kaydetti.

Galatasaray, Beşiktaş'ı ne zaman 6-0 yendi? Tarihi derbi skoru yeniden gündeme geldi - 2. Resim

GALATASARAY İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan milli küme karşılaşmasında elde edildi.

Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933, 29 Aralık 1940 ve 3 Ağustos 2024'te 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon başında Turkcell Süper Kupa'da oynanan karşılaşmada Galatasaray'a 5-0 üstünlük kurdu.

Galatasaray, Beşiktaş'ı ne zaman 6-0 yendi? Tarihi derbi skoru yeniden gündeme geldi - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

