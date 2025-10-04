Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? GS BJK derbisi yayın bilgileri belli oldu

Süper Lig’in 8. haftasında gerçekleşecek dev derbi, sadece sahada değil ekranlarda da büyük ilgi toplayacak. Taraftarlar arayışına girerken resmi yayın bilgileri maç öncesinde netleşti. "Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir?" İşte, GS BJK derbi yayın bilgileri....

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Beşiktaş derbisi, Türkiye'nin önde gelen spor yayıncısı beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Maç, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Digiturk, D-Smart, Turkcell TV+ gibi platformlarda izlenebilecek. beIN Sports’un Süper Lig yayın haklarına sahip olmasıyla nedeniyle maçlar bu kanal üzerinden ekrana geliyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE İZLENİR?

Derbi maçı Rams Park'ta oynanacak. Maçı tribünden takip edemeyecek Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı beIN Sports 1 kanalından izleyebilir.

GS BJK DERBİSİ CANLI İZLE

Maçı canlı izlemek isteyenler için resmi kanal beIN Sports 1’dir. Yayına ulaşmak için kablo / uydu platform aboneliği ya da dijital spor yayın platformlarına üye olmanız gerekiyor. Maç şifresiz olarak ekrana gelmiyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta başlayacak.

TFF'nin açıklamasına göre ligde 4 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbinin hakemi Yasin Kol oldu.