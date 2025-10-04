Galatasaray Beşiktaş maçlarında en çok kim kazandı? GS BJK maç skorları!

RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak GS-BJK derbisi, her iki takım için de hem prestij hem de puan tablosunda kritik bir dönüm noktası olacak. "Galatasaray Beşiktaş maçlarında en çok kim kazandı" merak edildi.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA EN ÇOK KİM KAZANDI?

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki rekabet, 1924’ten bu yana 357 maçla Türk futbolunun en yoğun çekişmelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Resmi kayıtlara göre, bu maçların 130’unu Galatasaray kazanırken, Beşiktaş 113 galibiyet elde etti ve 114 karşılaşma berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, özellikle son yıllarda iç saha avantajını iyi kullanarak rakibine üstünlük kurmayı başardı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanan son 8 lig maçında Galatasaray, 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Beşiktaş’a galibiyet şansı tanımadı.

İki takım arasındaki rekabetin tarihi, yalnızca galibiyet sayılarıyla değil, aynı zamanda unutulmaz anlarla da dolu.

2007-2008 sezonunda Galatasaray’ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan derbi, Türk futbol tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Benzer şekilde, koronavirüs salgını döneminde taraftarsız oynanan maçlar da rekabetin ruhunu etkiledİ.

Beşiktaş’ın efsane ismi Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle derbi tarihinin en skorer oyuncusu olurken, Galatasaray’dan Gündüz Kılıç, 30 Haziran 1940’taki 9-2’lik tarihi galibiyette 5 gol atarak bir maçta en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor.

Bugün oynanacak maçta, Galatasaray 7’de 7’lik serisini sürdürme hedefiyle, Beşiktaş ise deplasmanda 8 maçlık galibiyet özlemiyle sahaya çıkacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ EN ÇOK KAZANAN TAKIM (SÜPER LİG)

Lig özelinde Galatasaray 51, Beşiktaş 40 galibiyet aldı. 43 maç ise berabere bitti.

GS BJK DERBİSİ FARKLI MAÇ SKORLARI

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmalarda zaman zaman taraftarların hafızalarına kazınan farklı skorlar ortaya çıktı. En çarpıcı galibiyet, 30 Haziran 1940’ta Galatasaray’ın Şeref Stadı’nda Beşiktaş’ı 9-2 mağlup ettiği maç oldu. Bu skor, rekabet tarihindeki en gollü karşılaşma olarak öne çıkıyor.

Galatasaray’ın 18 Temmuz 1997’de TSYD Kupası’nda 6-0, 31 Temmuz 1925’te 6-2 ve 10 Kasım 1943 ile 6 Ağustos 1975’te 5-1’lik galibiyetleri, sarı-kırmızılıların farklı skorlarla kazandığı diğer unutulmaz maçlar arasında yer alıyor.

Beşiktaş ise rakibine karşı en farklı galibiyetlerini 17 Mart 1933, 29 Aralık 1940 ve son olarak 3 Ağustos 2024’teki Süper Kupa maçında 5-0’lık skorlarla aldı.

Ayrıca, 14 Kasım 1945 ve 28 Mart 1948’de 5-1’lik galibiyetler, rekabetin en gollü maçlarından biri olan 30 Nisan 1949’daki 5-4’lük Galatasaray galibiyeti ve 6 Kasım 1955’teki 5-4’lük Beşiktaş zaferi, iki takımın hücum gücünü gözler önüne seriyor.