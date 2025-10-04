Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray - Beşiktaş maçı kimler eksik, oynamıyor? İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray - Beşiktaş maçı kimler eksik, oynamıyor? İşte muhtemel 11'ler

- Güncelleme:
Galatasaray sahasında Beşiktaş’ı konuk edeceği derbiye geri sayım başladı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosundaki eksik ve oynamayan oyuncular taraftarın gündeminde yer alıyor. Özellikle sakatlık durumu ve kart cezalı oyuncular hakkında alınacak kararlar ve muhtemel 11 yakından takip ediliyor. Karşılaşma, bu akşam 20.00'de oynanacak.

Türkiye’nin en köklü rekabetlerinden biri, bugün seyirciyle buluşacak. Galatasaray Beşiktaş derbisinde sahaya çıkacak isimler, eksik ve sakat oyuncular merak edilirken GS-BJK muhtemel 11'leri araştırılıyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI KİMLER EKSİK?

Galatasaray cephesinde derbi öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı kırmızılı ekip sahaya tam kadro olarak çıkacak. Ancak David Sanchez'in sarı kart sınırında olması göz önünde bulunduruluyor. Bugün kart görmesi durumunda gelecek hafta cezalı duruma düşebilir. 

Beşiktaş'ta ise eksikler dikkat çekti. Demir Ege Tıknaz, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın yanı sıra Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan Tammy Abraham'ın derbide oynayıp oynamayacağı maç öncesi belli olacak.

Galatasaray - Beşiktaş maçı kimler eksik, oynamıyor? İşte muhtemel 11'ler - 1. Resim

GS - BJK DERBİSİ KİMLER OYNAMIYOR?

Galatasaray formasıyla sahaya çıkamayacak kesin bir eksik görünmüyor. Teknik direktör Okan Buruk, bütün futbolcularından faydalanabileceğini açıkladı. Öte yandan Sanchez'in sarı kartlı olması sahada farklı kararlar alınmasına neden olabilir. 

Beşiktaş cephesinde ise Demir Ege Tıknaz'ın yokluğu kesinleşirken Abraham'ın durumu belirsizliğini koruyor. 

Galatasaray - Beşiktaş maçı kimler eksik, oynamıyor? İşte muhtemel 11'ler - 2. Resim

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ MUHTEMEL 11

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, İlkay (Sane), Barış, Osimhen (Icardi)

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Cerny, Ndidi, Orkun, Rafa, Toure, Abraham (Jota)

