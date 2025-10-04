Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı

Galatasaray ve Beşiktaş karşılaşması öncesinde herkes gözünü kulüpten gelecek haberlere çevirdi. Taraftarlar, son gelişmeleri ve Osimhen'in durumunu öğrenmek için duyuruları yakından takip ediyor.

OSİMHEN BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’da büyük bekleyiş sürüyor. Liverpool maçında kramp girerek oyundan çıkan Victor Osimhen’in Beşiktaş derbisinde sahada olup olmayacağı spor dünyasının en çok konuşulan konusu haline geldi. Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncunun sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Son gelişmelere göre Nijeryalı golcünün ciddi bir sakatlığı bulunmuyor. Tedbir amacıyla dinlendirilen yıldız futbolcunun durumu günlük olarak takip ediliyor. Galatasaray cephesinde Osimhen’in derbiye yetişme ihtimali güçlendi.

OSİMHEN DERBİDE OYNAYACAK MI?

Okan Buruk, katıldığı bir etkinlik sonrası yaptığı açıklamada “Osimhen’in önemli bir sıkıntısı yok. Bugün dinlendirdik, yarın bizimle antrenmanda olacak” sözleriyle son durumu açıkladı. Tecrübeli teknik adam, oyuncusunun uzun bir aradan sonra maç temposuna geri döndüğünü ve bu nedenle yorgunluk kaynaklı kramplar yaşadığını belirtti.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisi, 4 Ekim 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.