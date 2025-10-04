Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Okan Buruk ve Sergen Yalçın'ın planı ortaya çıktı: Liverpool maçı detayı ve prim dopingi

ALİ NACİ KÜÇÜK / MURAD TAMER - Ligden sonra Avrupa’nın da altını üstüne getiren Galatasaray, gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi. İngiliz devi karşısında tarih yazan sarı kırmızılılar, evinde Beşiktaş’ı da yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Liverpool maçındaki azami dikkati ve kazanma ruhunu bu maça da yansıtmaları gerektiğini söyleyen teknik direktör Okan Buruk “Bu maçı alırsak önemli bir virajı dönmüş olacağız” vurgusunda bulundu.

GALİBİYETE 1 MİLYON

Kadroda fazla değişiklik düşünmeyen Okan Buruk, Liverpool karşısında şans vermediği Sane’yi 11’e monte edecek. Sol bekte ise Jakobs’un yerine Eren Elmalı oynayacak. Liverpool maçı sonrasında tedbir amaçlı olarak bir gün dinlendirilen Victor Osimhen yine derbide başrolde olacak, Mauro İcardi kulübede şans bekleyecek. Yönetim de derbiye özel galibiyete toplam 1 milyon avroluk prim dağıtacak.

TARİHE GEÇECEK

Teknik direktör Okan Buruk’un, Beşiktaş maçında ikinci yarıda şans vermeyi düşündüğü Mauro İcardi, fileleri havalandırması durumunda Baros’u geçip G.Saray formasıyla Beşiktaş’a en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak. Arjantinli, siyah beyazlılara karşı altı maçta beş gol attı.

İLKLERİN DERBİSİ

Derbide iki takımdan 20 oyuncu görev alması durumunda ilki yaşayacak. Beşiktaş’ta 13, Galatasaray’da ise 7 oyuncu, ligde ilk defa karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılarda Necip Uysal 17, sarı kırmızılılarda da Barış Alper Yılmaz 7 defa forma giydi.

SABREDEN KAZANIR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesinde oyuncularına sakin kalmaları yönünde talimat verdi. Liverpool karşılaşmasının yorgunluğunu taşıyan rakibini kontrol altında tutmayı hedefleyen tecrübeli hoca, oyunun temposunu baştan değil, doğru anlarda yükseltmeyi planlıyor. Yalçın, öğrencilerinden özellikle ilk yarıda panik yapmadan savunma disiplinini korumalarını istedi.

MOTİVASYON YÜKSEK

Tecrübeli teknik adam, maçın ikinci yarısında ise vites artırarak Galatasaray’ın fiziksel düşüşünü fırsata çevirmeyi düşünüyor. Sergen Yalçın’ın planı, kanatlardan hızlı çıkışlarla rakip kaleyi zorlamak ve oyunu koparacak hamleyi son bölümde yapmak üzerine kurulu. Siyah beyazlı ekipte motivasyon yüksek, oyuncular da hocanın bu stratejisini sahaya en iyi şekilde yansıtmak için hazırlanıyor.

DERBİYE YETİŞTİ AMA...

Kocaelispor maçında omzu çıkan Tammy Abraham riske edilmeyecek. Son iki idmana katılmayan İngiliz yıldız dünkü son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, golcü oyuncuyu riske etmemek adına yedek kulübesinde bekleteceği öğrenildi.

DERBİYE ÖZEL PRİM

Beşiktaş’ta bugün oynanacak derbi için heyecan dorukta. Siyah beyazlı yönetim de derbi galibiyeti kasanın ağzını açtı. Siyah beyazlı oyuncular, Galatasaray karşısında galip gelmeleri hâlinde özel prim kazanacak. Prim sayesinde takımda motivasyon tavan yapmış durumda.

LIVERPOOL MORALİ

Avrupa kupaları dönüşünde Süper Lig’de futbolseverleri harika bir derbi bekliyor. Ligde yedide yedi yaparak son üç yılda olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, RAMS Park’ta Beşiktaş’ı ağırlayacak. Saat 20.00’de başlayacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Dev karşılaşma beIN Sport 1’den ekranlara gelecek. Liverpool zaferiyle büyük sükse yapan sarı kırmızılılar, Beşiktaş’ı da saha ve seyirci avantajıyla yenerek hem galibiyet serisini sekize çıkarmak hem de rakipleriyle arayı daha da açmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK

Ligde bir maçı eksik olan Beşiktaş, 12 puanla haftaya beşinci sırada girdi. Sergen Yalçın yönetiminde Kayserispor ve Kocaelispor galibiyetleriyle ilk defa üst üste maç kazanan siyah beyazlılar, Galatasaray deplasmanından üç puan çıkararak yarışa tutunmak amacında. Galatasaray’da Davinson Sanchez derbiye kart sınırında çıkacak. Kolombiyalı oyuncu bu maçta kart görürse Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek. Sarı kırmızılı takımda eksik yok. Beşiktaş’ta ise Demir Ege, Salih ve Sevenson sakat. Omzu çıkan Abraham’ın durumu ise belirsiz.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan

Eren

Abdülkerim

Davinson

Singo

Torreira

İlkay

Sane

Barış

Yunus

Osimhen

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Mert

Gökhan

Djalo

Emirhan

Jurasek

Orkun

Rafa Silva

Ndidi

Cerny

Jota Silva

Toure