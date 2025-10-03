Hasan Şaş'tan Galatasaraylı yıldız için ayrılık iddiası: Burada durmaz, tutamazlar

Futbol yorumcusu Hasan Şaş, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Liverpool'u tek golle mağlup ettiği karşılaşmayı sporON YouTube kanalında yorumladı.

Galatasaray'ın yeni transferi için övgü dolu ifadeler kullanan Hasan Şaş, performansı ve yaşına dikkat çekerek transfer iddiasında bulundu.

"ZOR TUTARLAR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Singo'nun performansıyla büyük kulüplerin radarına girebileceğini söyleyen Şaş, "Singo burada durmaz söyleyeyim. Singo'yu 1-2 yıla alırlar. 2000 doğumlu bir oyuncu... Gücün, kuvvetin devreye girdiği bir futbol iklimi var artık dünyada. Avrupa'da sağ bek sıkıntıları var büyük takımların. Zor tutarlar diye düşünüyorum… Singo sağ bek oynasın, net. Ben bir ara sağ bek oynamaz dedim çünkü hiç görmedik." dedi.

"SACHA BOEY'DAN DAHA İYİ"

Singo ve Sacha Boey kıyaslaması yapan Şaş, "Sağ bek pozisyonunda defansı tamamlayan bir stoper oluyor, açıkları çok iyi kapatıyor. Sacha Boey'un 5 gigabayt daha yüklenmiş hali Singo. Sacha Boey da çok etkiliydi ama kuvvet yönünden söylüyorum, tekrar tekrar pozisyonları da izleyince başka bir seviye." şeklinde konuştu.

İKİ MEVKİDE FORMA GİYDİ

Galatasaray'da şu ana kadar 6 maçta süre bulan Singo, Okan Buruk'un söylediği iki mevkide de forma giydi. Fildişili futbolcu, Alanyaspor maçında Mauro Icardi'ye yaptığı asistle dikkat çekti. Singo, Liverpool maçında ise İngiliz ekibinin etkili hücum ayaklarına karşı geçit vermedi.