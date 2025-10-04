Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İlkay Gündoğan'dan Galatasaray açıklaması: Sahip olduğum her şeyi feda edeceğim

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray açıklaması: Sahip olduğum her şeyi feda edeceğim

Borussia Dortmund, Manchester City ve Barcelona gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen İlkay Gündoğan, yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Galatasaray'a gelmişti. 2 yıllık sözleşmeye imza atan yıldız orta saha, Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazandıkları Liverpool maçı sonrası İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yeni yıldızlarından İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı forma altında büyük hedeflere odaklandığını söylerken, kulübün hayatındaki önemi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"UEFA KUPASI MAÇLARINI İZLEYEREK BÜYÜDÜM"

Liverpool galibiyetinin ardından İngiliz basınından TNT Sports'a röportaj veren 35 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı camianın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Herkesin yüreğinde bir takım vardır ve benim için bu her zaman Galatasaray'dı. Çocukken evde küçücük televizyon karşısında Galatasaray'ın UEFA Kupası maçlarını izleyerek büyüdüm" dedi.

"ÇOK MOTİVEYİM"

Süper Lig'e transferini 'hayallerinin gerçekleşmesi' olarak nitelendiren Gündoğan, "Galatasaray benim için çok şeyi ifade ediyor. 35 yaşındayım ama çok motiveyim. İçimde öyle bir şey var ki; sahip olduğum her şeyi feda edeceğim bu kulüp için. Başarıyı buraya getirmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

