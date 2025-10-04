Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayseri'de sıcak saatler! Patlıcan, biber közlerken orman yaktılar

Kayseri'de sıcak saatler! Patlıcan, biber közlerken orman yaktılar

Kayseri'nin Talas ilçesinde orman yangını çıktı, ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının çıkış sebebi ise bölgede evi olan bir vatandaşın patlıcan, biber közlemesi oldu. Bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Çaybağları mevkiinde orman yangını çıktı. Dumanı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler müdahaleye başladı. 

Kayseri'de sıcak saatler! Patlıcan, biber közlerken orman yaktılar - 1. Resim

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BİBER VE PATLICAN! 

Kimliği belirsiz kişilerce ormanlık alanda közlenen patlıcan ve biber yüzünden çıkan yangın hızla yayıldı.

Kayseri'de sıcak saatler! Patlıcan, biber közlerken orman yaktılar - 2. Resim

YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALDINDA

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da takviye olarak yangını söndürme çalışmalarına katılırken, ekipler alevlerin villalara ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Kayseri'de sıcak saatler! Patlıcan, biber közlerken orman yaktılar - 3. Resim

Bölgede evi olan Serkan Bekaroğlu, yangının patlıcan közlenirken çıktığını söyleyerek; "Çevre sakinleri; patlıcan közlenirken yangının çıktığını söylüyor. Burada birçok hayvan var, sincapların gezdiği nadir yerlerden birisi. Hayvanlara da yazık, yeşilliğe de yazık" dedi.

Kayseri'de sıcak saatler! Patlıcan, biber közlerken orman yaktılar - 4. Resim

