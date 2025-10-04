Kayseri'de sıcak saatler! Patlıcan, biber közlerken orman yaktılar

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Çaybağları mevkiinde orman yangını çıktı. Dumanı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler müdahaleye başladı.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BİBER VE PATLICAN!

Kimliği belirsiz kişilerce ormanlık alanda közlenen patlıcan ve biber yüzünden çıkan yangın hızla yayıldı.

YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALDINDA

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da takviye olarak yangını söndürme çalışmalarına katılırken, ekipler alevlerin villalara ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Bölgede evi olan Serkan Bekaroğlu, yangının patlıcan közlenirken çıktığını söyleyerek; "Çevre sakinleri; patlıcan közlenirken yangının çıktığını söylüyor. Burada birçok hayvan var, sincapların gezdiği nadir yerlerden birisi. Hayvanlara da yazık, yeşilliğe de yazık" dedi.