Kimya öğretmeni Mevlüt Külcü’nün acı ölümü: Memleketinde defnedildi

Kaza, dün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Konya-Antalya çevre yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Külcü (40) idaresindeki caddede kırmızı ışıkta bekleten otomobile, süratli bir şekilde gelen İsmail A. idaresindeki otomobil çarptı.

ARACI İKİYE BÖLÜNDÜ, OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpışmanın etkisiyle Mevlüt Külcü idaresindeki otomobil önce direğe sonra ağaca çarparak ikiye bölünüp hurdaya döndü. Kazada Mevlüt Külcü olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü İsmail A. yaralandı.

2 ÇOCUK BABASI MEVLÜT ÖĞRETMENE VEDA

Meram Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesinde kimya öğretmeni olarak görev yapan 2 çocuk babası Mevlüt Külcü için memleketi Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Külcü için öğle namazını müteakip Pir Hüseyin Bey Camiinde cenaze namazı kılındı. Namaza, ailesi, yakınları, sevenleri, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlüt Külcü’nün cenazesi namazın ardından Ilgın Ulu Mezarlığında dualarla defnedildi.