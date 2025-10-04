Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Kimya öğretmeni Mevlüt Külcü’nün acı ölümü: Memleketinde defnedildi

Kimya öğretmeni Mevlüt Külcü’nün acı ölümü: Memleketinde defnedildi

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya’da aracıyla kırmızı ışıkta beklerken, arkadan gelen otomobilin son sürat çarpması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden öğretmen Mevlüt Külcü, memleketi Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Konya-Antalya çevre yolunda meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Külcü (40) idaresindeki caddede kırmızı ışıkta bekleten otomobile, süratli bir şekilde gelen İsmail A. idaresindeki otomobil çarptı. 

Kimya öğretmeni Mevlüt Külcü’nün acı ölümü: Memleketinde defnedildi - 1. Resim

ARACI İKİYE BÖLÜNDÜ, OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpışmanın etkisiyle Mevlüt Külcü idaresindeki otomobil önce direğe sonra ağaca çarparak ikiye bölünüp hurdaya döndü. Kazada Mevlüt Külcü olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü İsmail A. yaralandı.

Kimya öğretmeni Mevlüt Külcü’nün acı ölümü: Memleketinde defnedildi - 2. Resim

2 ÇOCUK BABASI MEVLÜT ÖĞRETMENE VEDA

Meram Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesinde kimya öğretmeni olarak görev yapan 2 çocuk babası Mevlüt Külcü için memleketi Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kimya öğretmeni Mevlüt Külcü’nün acı ölümü: Memleketinde defnedildi - 3. Resim

Külcü için öğle namazını müteakip Pir Hüseyin Bey Camiinde cenaze namazı kılındı. Namaza, ailesi, yakınları, sevenleri, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlüt Külcü’nün cenazesi namazın ardından Ilgın Ulu Mezarlığında dualarla defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

