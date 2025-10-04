Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynar suyla yaktı, kameraya aldı: Anne gözyaşlarıyla feryat etti

Kaynar suyla yaktı, kameraya aldı: Anne gözyaşlarıyla feryat etti

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Manisa'da 19 yaşındaki ağabeyin, 16 yaşındaki kız kardeşine kaynar su dökerek uyguladığı şiddet, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Gözaltına alınan zanlının savunması pes dedirtirken annesi, oğlunun adliyeye götürülüşü sırasında "Çocuklarım gitti… Tek başıma kaldım. Bu ateşi içime attın" sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.

Manisa’da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine kaynar su dökerek uyguladığı şiddet anları sosyal medyada infiale neden oldu.

Görüntülerde, M.A.İ.A. (19), 16 yaşındaki kız kardeşine "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktü. Dehşet verici görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken sosyal medyada büyük tepki topladı.

KENDİSİNE BIÇAKLA ZARAR VERDİ

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan M.A.İ.A. isimli şahsın, gözaltı sırasında kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenildi. Şüpheli, Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi.

Kaynar suyla yaktı, kameraya aldı: Anne gözyaşlarıyla feryat etti - 1. Resim

"NAMUS MESELESİ" DEDİ

M.A.İ.A, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayı namus sebebiyle gerçekleştirdiğini belirterek, kendisine tepki gösterenlere de hakaretlerde bulundu.

Kaynar suyla yaktı, kameraya aldı: Anne gözyaşlarıyla feryat etti - 2. Resim

MANİSA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "03.10.2025 günü bazı sosyal medya platformlarında Manisa'da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili yapılan araştırmada; olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın M. A. İ. A (19) olduğu tespit edilerek yakalanmış ve adli tahkikat başlatılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler birimimizce de şiddete maruz kalan çocuk için gerekli tedbir işlemleri başlatılmıştır" denildi.

Kaynar suyla yaktı, kameraya aldı: Anne gözyaşlarıyla feryat etti - 3. Resim

Oğlu adliyeye götürülen anne ise  "Tek başıma kaldım. Çocuklarım gitti. Canımı yaktın. Bu ateşi içime attın annem" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

 

