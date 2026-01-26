İsrail ordusu, Gazze'de son İsrailli rehine Ran Gvili'nin cesedinin bulunduğunu açıkladı. İsraiİ, Gazze barış planının ikinci aşamasına geçiş kapsamında tüm rehinelerin iade edilmesi şartıyla Refah sınır kapısının açılacağını duyurmuştu.

İsrail ordusu Gazze'deki son ölü rehinenin cesedinin bulunduğunu açıkladı. 7 Ekim 2023'te esir alınıp Gazze'ye götürülen İsrailli polis memuru Ran Gvili, o tarihte kaçırılan ve cesedi hala Gazze'de bulunan son rehineydi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Ulusal Adli Tıp Merkezi'nin İsrail Polisi ve Askeri Hahamlık ile birlikte yürüttüğü kimlik tespit sürecinin ardından yetkililer, ailesine cesedinin teşhis edildiğini ve defnedilmek üzere getirileceğini bildirdi" denildi.

İsrail, Refah sınır kapısının tamamen açılmasını ve Gazze barış planının ikinci aşamasına geçilmesini, hayatta olan ve olmayan tüm rehinelerin kurtarılıp iade edilmesine bağlamıştı.

Gazze'deki İsrailli son rehinenin cesedi bulundu! Refah sınır kapısı açılacak mı?

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun ofisinden dün gece geç saatlerde yayımlanan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik planının bir parçası olarak, tam bir İsrail denetim mekanizmasına tabi olmak kaydıyla Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın yalnızca yayalar için kısmen yeniden açılmasının kabul edildiği" belirtilmişti.

açıklama, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Pazar günü yaptığı ve Gvili'nin cesedinin iade edilmesinin ardından İsrail'in Gazze ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısını yeniden açacağını söylediği açıklamadan bir gün sonra geldi.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrailli esirin naaşına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu esirin yeriyle ilgili detayları arabulucularla paylaştıklarını duyurmuştu.

İsrail ordusunun da bu bilgilere dayanarak Şucaiyye Mezarlığı’nda arama yaptığı aktarılmıştı.

Gazze'deki İsrailli son rehinenin cesedi bulundu! Refah sınır kapısı açılacak mı?

İSRAİL BASINI: NETANYAHU'NUN ZAMAN KAZANMA GİRİŞİMİ

İsrail’in "Walla" haber sitesi ise süreci "zaman kazanma girişimi" olarak niteledi. İlgili haberde Gvili’nin yeriyle ilgili bilgilerin yaklaşık bir aydır İsrail’in elinde bulunduğu ancak açıklamanın Refah Sınır Kapısı’na yönelik baskıların arttığı tam da bu dönemde yapılmasının tesadüf olmadığı vurgulandı.

SINIR KAPISININ ÇALIŞMA MEKANİZMASI NASIL OLACAK?

İsrail Ordu Radyosu’nun aktardığına göre, Refah Sınır Kapısı’nın açılmasının ardından uygulanacak mekanizma ise şu şekilde olacak:

Gazze’den Mısır’a çıkışlarda İsrail doğrudan fiziki arama yapmayacak. Kimlik kontrolü ve denetimler, Avrupa Birliği (AB) misyonu gözetiminde, Filistin yönetimi adına çalışan ve İsrail güvenlik kurumlarının onayladığı Gazzeli sivil personel tarafından gerçekleştirilecek. İsrail ise denetimi uzaktan yürütecek.

Mısır’dan Gazze’ye girişlerde ise güvenlik denetimi iki aşamalı olacak. İlk aşamada kontroller AB misyonu tarafından yapılacak. Ardından şahıslar, İsrail kontrolündeki bölgede oluşturulan özel bir koridora alınarak burada İsrail güvenlik birimlerince doğrudan aranacak.

Kapının işlem kapasitesine ilişkin ise başlangıçta günde sadece birkaç yüz kişinin geçişine izin verilmesi öngörülüyor.

AŞIRI SAĞCI BAKANLARIN İTİRAZI SÜRÜYOR

İsrail hükümetindeki aşırı sağcı bakanlar, Refah Sınır Kapısı’nın açılmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Gazze'deki İsrailli son rehinenin cesedi bulundu! Refah sınır kapısı açılacak mı?

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kabine toplantısında kapının açılmasının "büyük bir hata" olacağını ve "yanlış bir mesaj" vereceğini savundu.

ABD’li üst düzey yetkililere göre Washington, İsrail’in iç politikasında dile getirilen bu "şartlı ve muğlak" açıklamalara rağmen Refah Sınır Kapısı’nın bu hafta sonuna kadar açılmasını geri dönülemez bir adım olarak değerlendiriyor.

İsrail, Mayıs 2024’te kontrolü ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı’nı o tarihten bu yana kapalı tutarken, kapıdaki tesislerin büyük bölümünün İsrail saldırıları nedeniyle kullanılamaz durumda olduğu belirtiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası