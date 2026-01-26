Son zamanlarda etkisini arttıran yağışların ardından İzmir'de yaşayan vatandaşlar barajlardaki güncel doluluk oranını yakından takip etmeye başladı. İZSU tarafından paylaşılan verilerle beraber 26 Ocak Pazartesi itibarıyla İzmir barajlarında su seviyelerinin ne durumda olduğu belli oldu.

İzmir'de yağışların yetersizliği nedeniyle barajlar yeterli seviyeye gelemedi. Gün geçtikçe birçok barajdaki su seviyesi gerilemeye başladı. Özellikle Gördes Barajı tamamen kurudu. Bu kapsamda İzmir'de planlı su kesintisi yaşanmaya devam ederken kent genelinde barajlardaki doluluk oranları yeniden gündeme geldi.

İZMİR'DE BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İzmir barajlarına ait güncel veriler İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından paylaşılıyor. Özellikle İzmir’in içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Tahtalı Barajı’nda 26 Ocak itibarıyla aktif doluluk oranı 0,98 olarak kaydedildi.

Aktif doluluk oranı Balçova Barajı'nda 15,74, Ürkmez Barajı 11,73, Güzelhisar Barajı 41,83, Alaçaı Kutlu Altaş Barajı 1,56 ve Gördes Barajı 0,00 olarak ölçüldü.

