İzmir'de yaşayan vatandaşlar barajlardaki son durumu merak edip araştırmaya başladı. Soğuk havanın etkisini arttırdığı şu günlerde gözler İZSU'nun paylaştığı son tabloya çevrildi.

İzmir'de su krizi yaşanmaya devam ediyor. Geçen sene Ağustos ayında kentte planlı su kesintisi uygulanmaya başlamıştı. Ancak barajlardaki su seviyesi korunamadı. Balçova ve Görnes barajları tamamen kurudu. Bu kapsamda İzmir'de yaşayan vatandaşlar güncel olarak barajlardaki doluluk oranını yakından takip etmeye devam ediyor.

İZSU baraj doluluk oranı paylaşıldı! İzmirde baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

21 OCAK İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM NE?

21 Ocak 2026 İzmir'de bugünkü baraj doluluk oranı yüzde 7,9 olarak kaydedildi.

Güzelhisar Barajı, diğer barajlarla kıyaslandığında en yüksek doluluk oranına sahip barajdır. Balçova ve Gördes barajlarında su seviyesi oldukça düşüktür. Ürkmez ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarındaki su seviyesi tek haneleri rakamlara kadar geriledi.

21 Ocak İzmir barajlarındaki güncel doluluk oranı şu şekildedir;

Güzelhisar Barajı: %41,51

Balçova Barajı: %0

Gördes Barajı: %0

Tahtalı Barajı: %65

Ürkmez Barajı: %7,33

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %5,6

