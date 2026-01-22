Ankara'da barajlardaki doluluk oranları yağışların artmasıyla birlikte yakından takip ediliyor. ASKİ'nin paylaştığı güncel verilerin ardından barajlardaki son durum belli oldu.

Ankara’da kış mevsiminin ortasına gelinmesiyle birlikte gözler şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlara çevrildi. Başkent Ankara'nın su kaynaklarına ilişkin son durum, ASKİ'nin paylaştığı güncel verilerin ardından gündeme geldi. Baraj doluluk oranlarını merak eden vatandaşlar "Ankara'da baraj doluluk oranı arttı mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

2 OCAK ANKARA'DA BARAJ DOLULUK ORANI ARTTI MI?

ASKİ verilerine göre bugün Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 12,60 olurken, aktif (kullanılabilir) doluluk oranı ise yüzde 1,38 olarak kaydedildi.

ASKİ paylaştı! 22 Ocak Ankarada baraj doluluk oranı arttı mı?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından açıklanan verilere göre, barajların toplam doluluk oranı yüzde 12,60 olarak kaydedildi. Aktif kullanılabilir doluluk oranı yüzde 1,38 seviyesinde kalırken, barajlardaki bulunan toplam su miktarı 200 milyon metreküp, aktif kullanılabilir su miktarı ise 19 milyon 216 bin metreküp olarak belirlendi.

ASKİ paylaştı! 22 Ocak Ankarada baraj doluluk oranı arttı mı?

22 OCAK ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

ASKİ’nin paylaştığı güncel verilere göre Ankara’yı besleyen barajlar arasında doluluk oranları dikkat çekiyor. Kesikköprü Barajı yüzde 100 doluluk oranıyla öne çıkarken, Çamlıdere Barajı’nda doluluk yüzde 13,79, Eğrekkaya Barajı’nda ise yüzde 17,29 olarak ölçüldü. Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve Kargalı barajlarında doluluk oranlarının yüzde 2 ila yüzde 6 seviyelerinde kaldığı görülürken, Kurtboğazı Barajı’nda bu oran yüzde 8,14 olarak kaydedildi.

ASKİ paylaştı! 22 Ocak Ankarada baraj doluluk oranı arttı mı?

2025 YILI AYLIK BARAJLARA GELEN SU MİKTARI

Dönem Su Miktarı Ocak-2025 23.485.595 Şubat-2025 11.362.033 Mart-2025 24.446.143 Nisan-2025 38.344.766 Mayıs-2025 34.821.344 Haziran-2025 5.653.167 Temmuz-2025 4.046.432 Ağustos-2025 3,730,148 Eylül-2025 5.225.594 Ekim-2025 8.847.145 Kasım-2025 7.847.803 Aralık-2025 9.403.288

