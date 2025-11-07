Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'dan yayıncı kuruluşa ağır suçlama! TFF'ye resmi başvuru yapıldı

- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan yayıncı kuruluşa ağır suçlama! TFF&#039;ye resmi başvuru yapıldı
Galatasaray, yayıncı kuruluş beIN Media Group’un tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini öne sürerek TFF’ye resmi başvuru yaptı. Kulüp, manipülatif görüntüler, eşitsiz yayın standartları ve personel tercihleriyle hedef alındığını belirterek “Gerekirse uluslararası mercilere gideceğiz” mesajı verdi.

Galatasaray, yayıncı kuruluş beIN Media Group’un tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini öne sürerek Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuru yaptı.

Sarı-kırmızılılar, özellikle Okan Buruk’un yayınlarda manipülatif şekilde hedef gösterildiğini savunarak “adalet ve eşit yayıncılık” çağrısı yaptı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Konu: beIN Media Group'un ''Tarafsızlık İlkesini İhlal Eden Yayın Politikası Hakkında'' TFF ve Yayıncı Kuruluşa Resmî Başvuru

Galatasaray Spor Kulübü olarak, Trendyol Süper Lig yayıncısı beIN Media Group Türkiye'nin, son dönemdeki yayınlarında Kulübümüzü hedef alan, tarafsızlıktan uzak ve sistematik bir yayın politikası izlediğini tespit etmiş bulunmaktayız.

Bu yayın anlayışı, münferit hataların ötesine geçerek Kulübümüzü kamuoyu önünde itibarsızlaştıran bir tutuma dönüşmüştür.

Yayıncılık etiğiyle ve Türk futbolunun marka değerini koruma sorumluluğuyla bağdaşmayan bu yaklaşım hem yayıncı kuruluşun hem de futbol otoritelerinin ciddiyetle ele alması gereken bir konudur.

OKAN BURUK DETAYI

Son haftalarda yapılan yayınlarda, Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un görüntüleri manipülatif biçimde kullanılarak "hakemlerle sürekli tartışan" bir figür algısı oluşturulmaktadır. Bu tür yönlendirmeler, yayıncılıkta eşitlik ve tarafsızlık ilkelerinin açık ihlalidir.

"⁠YAYIN STANDARTLARINDA EŞİTSİZLİK"

Maç yayınlarında ve özetlerde, kamera açıları ve tekrar standartlarının farklı takımlar için farklı biçimlerde uygulanması, objektiflikten uzak bir yayın çizgisine işaret etmektedir.

Yayıncı kuruluşun personel görevlendirmelerinde çıkar çatışmasına yol açan tercihlerde bulunması ve resmî sosyal medya hesaplarından Kulübümüzü hedef alan içeriklerin paylaşılması, kurumsal tarafsızlığı ciddi biçimde sorgulatmaktadır.

Kulübümüz, bu ihlallerin incelenmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi şikayette bulunmuş, beIN Media Group yönetimine de yazılı uyarıda bulunmuştur.

TFF'den;

•⁠ ⁠Yayıncı kuruluş hakkında tarafsızlık denetimi başlatılmasını,

•⁠ ⁠Eşit yayıncılık ilkelerinin yeniden tesis edilmesini,

•⁠ ⁠Sorumlular hakkında disiplin hükümlerinin uygulanmasını talep etmekteyiz.

Yayıncı kuruluşun bu yaklaşımı sürdürmesi halinde Galatasaray Spor Kulübü, Rekabet Kurumu, RTÜK ve uluslararası yayıncı birlikleri nezdinde gerekli tüm yasal süreçleri başlatacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü, Türk Futbolunun adil, saygın ve güvenilir bir zeminde gelişmesi için sürecin kararlılıkla takipçisi olacaktır."

