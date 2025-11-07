Trump'tan Putin ile görüşme sinyali! 'Budapeşte'de bir araya gelmek isterim'

ABD Başkanı Trump ile Macaristan Başbakanı Orban bir araya geldi.

Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı ve muhtemel Trump-Putin görüşmesi ele alındı.

Daha önce Orban, ABD ve Rusya liderlerinin Budapeşte’de yapılması planlanan "Ukrayna Barış Zirvesi" kapsamında herhangi bir gün buluşabileceğini belirtmişti. Ancak bunun için bazı konuların çözülmesi gerektiğini ifade etmişti.

Ekim ayında Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi yapmış, ardından liderler zirvesinin Macaristan’ın başkentinde düzenleneceğini duyurmuştu.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞECEK Mİ?

Ancak zirve, Rusya’nın Ukrayna savaşına ilişkin taleplerinden geri adım atmaması nedeniyle iptal edildi. Trump ise Putin’le daha sonra görüşme olasılığını dışlamadı.

Trump, olası zirveyle ilgili, "Her zaman ihtimal var" dedi.

ABD Başkanı, "Budapeşte'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek isterim. Önceki görüşmeyi bir sonuç elde etmeyeceğimizi düşündüğüm için iptal etmiştim. Ancak bu gerçekleşecekse Budapeşte'de olmasını isterim" dedi.

"AVRUPALI ÜLKELER SAVAŞA DEVAM ETMEK İSTİYOR"

Macaristan Başbakanı Orban ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği ortak basın açıklamasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Barış yanlısı tek ülkeler Macaristan ve ABD, diğer bütün Avrupalı ülkeler savaşa devam etmek istiyor" dedi.

"AVRUPA'YA GÖÇLERİ DURDURAMAZSINIZ"

ABD Başkanı Donald Trump Avrupa kıtasındaki yasadışı göçlere ilişkin açıklamasında, "Avrupalı liderler Orban ile aynı fikirde değiller ama aslında içten içe onun göç konusunda haklı olduğuna katılıyorlar. Bunu durdurmazsanız, Avrupa diye bir yer kalmayacak. Yaptıkları şey çok tehlikeli" dedi.

"AVRUPA'YA GELENLERİ GERİ GÖNDERMELERİ GEREKİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, "İnsanlar akın akın Avrupa’ya geliyor, bunu durdurmak zorundalar. Sadece durdurmak değil, tersine çevirmek zorundalar. Onları geri göndermeleri gerekiyor. Biz burada bunu yaptık" dedi.