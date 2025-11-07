Artık Apple denince akla ilk olarak iPhone gelmeyecek! 'Robot projesi' yılda 130 milyar dolar kazandırabilir

Apple denilince akla ilk olarak iPhone geliyor. Morgan Stanley’ye göre ise cevap 'insansı robotlar'...

Yatırım bankası tarafından yayımlanan bir araştırma raporuna göre, Apple’ın henüz erken aşamada olan robotik çalışmaları gelecekte yılda 133 milyar doların üzerinde gelir getirebilir.

Raporda analistler, aralarında Apple analisti Erik Woodring de yer alıyor, şu ifadeleri kullandı:

Apple’ın bugün lider olduğu çeşitli tüketici ürünlerindeki pazar payını ve ürün-hizmet gelir potansiyelini göz önünde bulundurarak, ‘orta senaryo’ tahminimize göre Apple’ın robotik gelirinin 2040 yılına kadar 130 milyar dolara ulaşabileceğini, bunun da 15 yıl içinde yüzde 9 pazar payına karşılık geldiğini öngörüyoruz.

TEKNOLOJİ DEVLERİ İNSANSI ROBOT YARIŞINDA

Yahoo Finance'ın haberine göre insansı robotlar uzun süre bilim kurgu eserlerinin konusu olmuştu ancak üretici şirketler, yapay zeka (özellikle üretken yapay zeka) ve daha küçük, güçlü bilgisayar sistemlerindeki gelişmeler sayesinde bu fikri artık ticari bir ürüne dönüştürmeyi hedefliyor.

Bugün üretim tesisleri ve lojistik merkezleri hâlihazırda büyük yükleri taşıyabilen robot kolları kullanıyor. Şirketler, belirli görevlerde insanlara yardım edebilecek insansı robotların testlerine de başlamış durumda.

Foxconn, Nvidia teknolojilerini kullanarak Houston’daki Nvidia yapay zeka sunucu fabrikasında insansı robotlar görevlendirmeyi planlıyor.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, "fiziksel yapay zekâ" olarak adlandırdığı insansı robot teknolojilerinin trilyonlarca dolarlık bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Şirket, bu amaçla robotları eğitmek ve çalıştırmak için Isaac Gr00t model serisini ve Jetson AGX Thor bilgisayarını piyasaya sürmüş durumda.

AMAZON VE TESLA DA YARIŞTA

Haziran ayında Amazon, Japonya’daki bir sipariş karşılama merkezine 1 milyonuncu robotunu yerleştirdiğini duyurdu. Ancak bu robot, bir Roomba gibi hareket eden, insansı olmayan bir modeldi. Amazon ayrıca Agility Robotics’in Digit robotunu depolarında test ediyor ve bazı raporlara göre robotlarla paket teslimatı üzerinde de çalışıyor.

Şirketin ayrıca Astro adlı, ev içinde devriye gezen mini robotu bulunuyor. Ancak bu cihaz yalnızca davetle satın alınabiliyor ve fiyatı bin 599 dolar.

Elon Musk’ın Tesla’sı da Optimus adlı insansı robot serisi üzerinde çalışıyor. Musk, Tesla’nın değerinin yüzde 80’inin bu robotlara bağlı olacağını söylüyor.

APPLE'IN ROBOTİK HAZIRLIKLARI

Apple, yıllar içinde robotik teknolojisi için gerekli temellerin çoğunu zaten attı — örneğin, sonlandırılan sürücüsüz otomobil projesi bu alanda önemli bir deneyim kazandırdı.

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre şirket şu anda, iPad benzeri bir ekrana bağlı masaüstü robotik kol üzerinde çalışıyor. Bu cihaz, konuştuğunuzda size doğru dönebiliyor.

Woodring’e göre:

2040 yılına kadar ABD’de yılda 415 bin, toplamda 1,6 milyon hane insansı robot benimseyecek. Bu da yaklaşık yüzde 1,65 hane penetrasyon oranına karşılık geliyor.

Ayrıca, bu dönemde ortalama bir insansı robotun satış fiyatının yaklaşık 30 bin dolar olacağı, ancak fiyatların zamanla düşmesinin beklendiği belirtiliyor.

KARŞIDAKİ ENGELLER

Apple’ın 130 milyar dolarlık nakit rezervi ve 2,3 milyar cihazlık kullanıcı tabanı gibi güçlü avantajları olsa da, insansı robotların evlere girmesi önünde ciddi teknik ve ekonomik engeller var.

Bilgisayarlı görme (computer vision) sistemlerinin, insanlardan, evcil hayvanlardan ve yerdeki dağınıklıklardan kaçınacak kadar gelişmesi gerekiyor. Robotların cam eşyalar gibi hassas nesneleri alıp bırakırken hata yapmaması şart.

Mevcut prototipler hala çok yavaş çalışıyor, örneğin misafir gelmeden önce evi toplamak gibi pratik durumlarda yeterli değiller.

Ayrıca çoğu tüketicinin ikinci el bir otomobil fiyatına robot satın almayı istemeyeceği düşünülüyor. Bu nedenle fiyatların ciddi şekilde düşmesi gerekiyor.