Asgari ücrette komisyon krizi! TÜRK-İŞ'in "Masaya oturmayız" restine HAK-İŞ'ten destek

HAK-İŞ konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası, 4'üncü Olağan Genel Kurulu'nu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Olağan Genel Kurula Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı bir mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Öz sağlık-iş sendikası 4'üncü Olağan Genel Kurulu'na davetiniz için teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımız ülkemizin büyümesi ve güçlenmesinde de hep önde yer almışlardır. Bizler, sağlık çalışanlarının malı ve özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla çok sayıda adım attık. İstihdam politikalarımıza hız ve etkinlik kazandırdık. Çalışma hayatının tüm aktörlerini kapsayan geniş çaplı reformlar yaptık. Emekçilerimizin hak ve hukukunun korunmasına ilişkin hassasiyetimizi yalnızca sözlerimizle değil, çalışmalarımızla da açıkça ortaya koyduk. Öz sağlık-İş sendikası 4'üncü Olağan Genel Kurulu vesile ile tüm üyelerinize ve genel kurula katılanlara selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

"İŞÇİ KESİMİNİN KOMİSYONA KATILMAMA KARARINI DESTEKLİYORUZ"

Programda bir konuşma gerçekleştiren HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun kuruluşunun 50'inci yılı dolayısıyla birçok etkinlik düzenlediklerini ve 50'inci yıla özel bu etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirtti. Konfederasyonu'nun üye sayısının yeterli olmadığını söyleyen Arslan, bu yönde çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, Türkiye'de 17 milyon kayıtlı işçi var olduğunu ve onları sendikalaştırmayı ve haklarını savunmayı kendilerine görev edindiklerini sözlerine ekledi.

İlgili Haber 500 bin sosyal konut projesine başvurular başlıyor! Dikkat çeken TC kimlik numarası detayı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Arslan, komisyon yapısının değiştirilmesi gerektiğini ve daha çoğulcu ve demokratik olması gerektiğini dile getirdi. HAK-İŞ'in asgari ücret tespit komisyonuna katılmama kararı hakkında açıklamalarda bulunan Arslan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı değişmedikçe işçi kesiminin katılmaması yönündeki kararı destekliyoruz. Biz asgari ücret tespit komisyonunun yapısına 50 yıldır itiraz ediyoruz. Aralık ayında komisyon toplanacak. Ülkem adına endişe duyuyorum. Kanun değişmezse Aralık ayında oturup asgari ücreti belirleyecekler. Asgari ücretin çıkması uzlaşma değil, çoğunluk kararıdır. Milyonlarca çalışanın ücretinin belirlenmesini TİSK'e mi bırakacağız?" açıklamasında bulundu.

"ASGARİ ÜCRETİ ORTALAMA ÜCRET HALİNE GETİREN DÜZENE KARŞIYIZ"

Öz Sağlık-İŞ Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert ise, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında çalışmalarına başlayacağını hatırlatarak, "Ortalama ücret haline gelen ve işçiyi ücretiyle köleleştiren böyle bir düzene karşıyız. Konfederasyon Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ın da açıkladığı gibi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı değişmedikçe işçi kesiminin katılmaması yönündeki karar çok doğrudur. Biz de destekliyoruz. Komisyonun, asgari ücretliyi temsil etmeyen yapısına itiraz ediyoruz. Dünyada bunun pek çok modeli var. Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısına uygun modeller var. Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in de böyle bir çalışması var. Kurulun yapısı değişmeli; asgari ücret, tüm kesimlerin katılım sağladığı, bilimsel temeli olan, sivil toplumun katkı sunacağı bir modelle belirlenmeli" ifadelerine yer verdi.

BAKAN IŞIKHAN'DA TOPLANTIYA KATILDI

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, siyasi parti temsilciler, bazı sendikaların yöneticileri ve delegeler katıldı.