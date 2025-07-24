ASELSAN-BAYKAR iş birliği meyvesini verdi! Yabancı talep adeta patladı

ASELSAN’ın geliştirdiği yeni nesil elektro-optik kamera sistemi ASELFİR-600, IDEF 2025’te ilk kez tanıtıldı ve hem yerli hem yabancı rakiplerini geride bıraktığı açıklandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sistemin BAYKAR iş birliğiyle geliştirildiğini ve bazı ülkelerle ortak üretim görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Türk savunma sanayii firması ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil elektro-optik kamera sistemi ASELFİR-600, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2025’te ilk kez tanıtıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELFİR-600’ün yalnızca önceki sürümler olan ASELSAN CATS ve ASELFİR-500'ü değil, aynı zamanda uluslararası muadillerini de geride bıraktığını söyledi.

"GECE GÜNDÜZ EMEK VERDİLER"

Görgün, ASELSAN ile Türk savunma sanayiinin bir diğer önemli aktörü BAYKAR mühendislerinin projede birlikte çalıştığını belirterek, “Baykar ve ASELSAN mühendisleri bu proje için gece gündüz demeden emek verdi. ASELFİR-600, teknik özellikleri ve fiyat/performans avantajı sayesinde oldukça rekabetçi bir ürün olacak ve tercih edilecek” dedi.

Görgün, en az iki ülkenin ASELFİR-600’e ilgi gösterdiğini ve sistemin ortak geliştirilmesi konusunda ASELSAN ile görüşmelere başladığını da ifade etti.

YÜKSEK İRTİFADAN HEDEF TESPİTİ

ASELFİR-600'ün hem zırhlı hem de zırhsız insansız hava araçlarında (İHA) kullanılabileceğini belirten Görgün, sistemin en dikkat çekici özelliğinin yüksek irtifalardan net görüntü alma ve uzun mesafelerde lazerle hedefleme yeteneği olduğunu vurguladı.

ASELSAN’ın geliştirdiği taktik veri bağı çözümü T-Link hakkında da bilgi veren Görgün, bu ağ sisteminin ASELSAN ürünleri arasında hızlı ve güvenilir veri aktarımı sağladığını ifade etti.

IDEF 2025 YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

KFA Fuarcılık tarafından, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı desteğiyle düzenlenen altı günlük IDEF 2025 fuarı, bu hafta sonu sona erecek.