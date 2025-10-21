Son dakika deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Türkiye deprem kuşağında yer alırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremleri anlık olarak yayınlıyor. 21 Ekim'de yaşanan son depremler listesi kontrol ediliyor.

SON DAKİKA DEPREM NEREDE OLDU?

21 Ekim 2025 Pazartesi günü son deprem, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05:05'te 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, 7.5 km derinlikte gerçekleşirken, AFAD verilerine göre can veya mal kaybı bildirilmedi. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te hafif sarsıntı olarak hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 21 EKİM

Kandilli Rasathanesi'nin 21 Ekim 2025 son depremler listesinde 05.05'teki Pazarcık merkezli deprem 3.8 olarak kaydedildi. İşte detaylı son depremler listesi:

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 21 EKİM

AFAD'ın 21 Ekim 2025 son depremler listesi, Pazarcık depremini 3.9 büyüklüğünde 05:05'te kaydetti. Liste, 1.0 ve üzeri depremleri kapsıyor.