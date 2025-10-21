Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Son dakika deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

- Güncelleme:
Son dakika deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
21 Ekim 2025 Pazartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 05:05'te 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Son dakika deprem nerede oldu merak edilirken büyüklük ve derinlik bilgileri son depremler listesi ile belli oluyor.

Türkiye deprem kuşağında yer alırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremleri anlık olarak yayınlıyor. 21 Ekim'de yaşanan son depremler listesi kontrol ediliyor. 

SON DAKİKA DEPREM NEREDE OLDU?

21 Ekim 2025 Pazartesi günü son deprem, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05:05'te 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, 7.5 km derinlikte gerçekleşirken, AFAD verilerine göre can veya mal kaybı bildirilmedi. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te hafif sarsıntı olarak hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 21 EKİM

Kandilli Rasathanesi'nin 21 Ekim 2025 son depremler listesinde 05.05'teki Pazarcık merkezli deprem 3.8 olarak kaydedildi. İşte detaylı son depremler listesi:

Son dakika deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi - 1. Resim

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 21 EKİM

AFAD'ın 21 Ekim 2025 son depremler listesi, Pazarcık depremini 3.9 büyüklüğünde 05:05'te kaydetti. Liste, 1.0 ve üzeri depremleri kapsıyor. 

Son dakika deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi - 2. Resim

 

 

 

 

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin iddianamede dikkat çeken detaylar! En çok ihale Beşiktaş Belediyesi'nden
