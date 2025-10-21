Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sahte altın oyunu kapalı çarşıda bozuldu! Kolundaki bilezikleri gerçekleri ile değiştirdi

Sahte altın oyunu kapalı çarşıda bozuldu! Kolundaki bilezikleri gerçekleri ile değiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sahte altın oyunu kapalı çarşıda bozuldu! Kolundaki bilezikleri gerçekleri ile değiştirdi
Sahte Altın, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Aksaray, Polis, Mahkeme, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da kuyumcular kapalı çarşısında bir kuyumcuya gelen kadın kolundaki sahte bilezikleri kuyumcuda bakmak için istediği altın bileziklere değiştirmeye kalktı. Kuyumcunun durumu fark ederek butona basmasının ardından bölgeye gelen polisler şüpheli kadını gözaltına aldı. Kadın "Çoluğum çocuğum var abi yapma" diye yalvararak kuyumcunun şikayetçi olmamasını istedi.

Aksaray’da kolundaki sahte bileziklerle kuyumcuya gelen kadın, kuyumcudan bakmak için istediği gerçek altın bileziklerle kolundaki sahte bilezikleri değiştirdi.

Oyunu anlayan kuyumcu kadına fark ettirmeden alarm butonuna basarak polis çağırdı. Kısa sürede kuyumcuya gelen polisler kadını sahte bileziklerle birlikte suçüstü yakalarken, avukat "Tutuklu yargılanması için elimden geleni yapacağım" dedi, kadın ise "Çoluğum çocuğum var abi yapma" diye yalvardı.

Sahte altın oyunu kapalı çarşıda bozuldu! Kolundaki bilezikleri gerçekleri ile değiştirdi - 1. Resim

ALTIN BİLEZİKLERİ KOLUNDAKİ SAHTELER İLE DEĞİŞTİRDİ 

Olay, Aksaray’ın şehir merkezinde bulunan kuyumcular kapalı çarşısında bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, K.Ş. (28) isimli kadın koluna taktığı altın sarısı 2 adet sahte burma bilezikle kapalı çarşıda bir kuyumcuya geldi. Kuyumcudan kolundakileri gösterip aynısını almak istediğini söyleyen kadın, kuyumcunun aynı model verdiği altın bilezikleri incelerken, kolundaki sahteleri çıkarıp kuyumcunun bakması için verdiği gerçek altın bilezikleri koluna taktı.

Sahte altın oyunu kapalı çarşıda bozuldu! Kolundaki bilezikleri gerçekleri ile değiştirdi - 2. Resim

KUYUMCU ALARM BUTONU İLE POLİS ÇAĞIRDI 

Kolundan çıkardıklarını ise kuyumcuya verdi. Durumu fark eden kuyumcu durumu belli etmeden iş yerinde bulunan alarm butonuna bastı. Emniyete giden ihbar üzerine polis kısa sürede adrese geldi. Kadın, kuyumcuya verdiği sahte bilezikler ve koluna taktığı gerçek bileziklerle suçüstü yakalandı.

Sahte altın oyunu kapalı çarşıda bozuldu! Kolundaki bilezikleri gerçekleri ile değiştirdi - 3. Resim

KUYUMCUYA YALVARDI 

Polis kadını kuyumcudan çıkarırken, olay yerinde bulunan ve kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi polis ekiplerine dönüp, "Ben avukatım, tutuklu yargılanması için elimden geleni yapacağım" dedi. Bunun üzerine kadın, "Benim çoluğum çocuğum var abi yapma, hasta çocuğum var yapma kurban olayım" diye yalvardı. Polis ekipleri kadını gözaltına alırken, kuyumcu kendi bileziklerini alıp sahte bilezikleri polise teslim etti.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Sahte altın oyunu kapalı çarşıda bozuldu! Kolundaki bilezikleri gerçekleri ile değiştirdi - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trump’tan Orta Doğu çıkışı: Askeri müdahaleye hazırlar!Altında kâr satışları hız kazandı! Uzmanlardan alım fırsatı uyarısı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Genç müzisyen Laçin Akyol davasında yeni gelişme: İstenen ceza belli oldu - Gündemİstenen ceza belli oldu10 ilde organize suç operasyonu! 3 suç örgütü çökertildi, 370 şahıs yakalandı - Gündem3 suç örgütü çökertildi, 370 şahıs yakalandıYerlikaya duyurdu, 1 Ocak'ta yürürlükte olacak! İşte trafikte yeni dönemin cezaları - GündemTrafik cezaları artıyor! İşte yeni dönemin detaylarıABB'ye konser soruşturmasında iddianame hazır - GündemKonser soruşturmasında iddianame hazırAK Parti'den Özgür Özel'in "Sizi yargılayacağız" sözlerine tepki: Vahim bir siyasi itiraf! - GündemÖzel'in "Yargılayacağız" sözlerine tepkiMezarlıktan mermer çalıp evinde kullanmış! Pes dedirten olay - GündemMezarlıktan mermer çalıp evinde kullanmış! Pes dedirten olay
Sonraki Haber Yükleniyor...