Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken görüşme! Mehmet Şimşek ve Ali Babacan bir arada

29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken görüşme! Mehmet Şimşek ve Ali Babacan bir arada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken görüşme! Mehmet Şimşek ve Ali Babacan bir arada
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programında dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na siyaset dünyasından çok sayıda isim katılım sağladı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da resepsiyonda yerini aldı. Babacan ve Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki etkinliğe ilk defa davet edildi. 

ŞİMŞEK İLE BABACAN GÖRÜŞTÜ

Program sonrası ise dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi. İki ismin bir araya gelmesi kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aksaray'da alkollü şahıs, ortalığı birbirine kattı: "Öldürün beni" diyerek polis ve gazetecilere saldırdıAraçtan gelen "İmdat" sesleri ekipleri harekete geçirdi! Gerçek ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Araçtan gelen "İmdat" sesleri ekipleri harekete geçirdi! Gerçek ortaya çıktı - GündemAraçtan gelen "İmdat" sesleri ekipleri harekete geçirdi! Gerçek ortaya çıktıSinan Oğan uzun süre sonra ilk defa görüntülendi - GündemUzun süre sonra ilk defa görüntülendiSinop merkezli 6 ilde 'siber suç' operasyonu: Yarım milyar TL'lik vurgunda çok sayıda gözaltı var! - GündemYarım milyar TL'lik vurgunda çok sayıda gözaltı!İki ayrı operasyonda 320 milyon liralık uyuşturucu yakalandı - Gündem320 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildiGebze'de aynı aileden 4 kişinin can verdiği enkazdan kahreden kare! "İyi ki doğdun ortancamız" - GündemEnkazdan çıkan not ve fotoğraf kahrettiBalıkesir'de deprem! Artçılar art arda geldi, AFAD verileri paylaştı - GündemArtçılar art arda geldi, AFAD verileri paylaştı!
Sonraki Haber Yükleniyor...