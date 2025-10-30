29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken görüşme! Mehmet Şimşek ve Ali Babacan bir arada
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programında dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ayaküstü sohbet etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na siyaset dünyasından çok sayıda isim katılım sağladı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da resepsiyonda yerini aldı. Babacan ve Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki etkinliğe ilk defa davet edildi.
ŞİMŞEK İLE BABACAN GÖRÜŞTÜ
Program sonrası ise dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi. İki ismin bir araya gelmesi kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci