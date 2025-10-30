Sinan Oğan uzun süre sonra ilk defa görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na katıldı. Cumhuriyet Bayramının 102. yılı nedeniyle Beştepe'de düzenlenen resepsiyona CHP, İYİ Parti ve DEM Parti katılmadı.

DEVA Partisi, Gelecek Partisi, DSP, HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi liderleri de resepsiyona katıldı. Öte yandan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de resepsiyonda yerini aldı.

UZUN SÜRE SONRA ORTAYA ÇIKTI

Resepsiyonda dikkat çeken bir diğer isimse Sinan Oğan oldu. 2023 Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, uzun süre sonra ilk defa resepsiyonda görüntülendi.