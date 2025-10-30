Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sinan Oğan uzun süre sonra ilk defa görüntülendi

Sinan Oğan uzun süre sonra ilk defa görüntülendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sinan Oğan uzun süre sonra ilk defa görüntülendi
Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2023 Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, uzun süre sonra ilk defa 29 Ekim resepsiyonunda görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na katıldı. Cumhuriyet Bayramının 102. yılı nedeniyle Beştepe'de düzenlenen resepsiyona CHP, İYİ Parti ve DEM Parti katılmadı.

DEVA Partisi, Gelecek Partisi, DSP, HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi liderleri de resepsiyona katıldı. Öte yandan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de resepsiyonda yerini aldı.

UZUN SÜRE SONRA ORTAYA ÇIKTI

Resepsiyonda dikkat çeken bir diğer isimse Sinan Oğan oldu. 2023 Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, uzun süre sonra ilk defa resepsiyonda görüntülendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sinop merkezli 6 ilde 'siber suç' operasyonu: Yarım milyar TL'lik vurgunda çok sayıda gözaltı var!YKS değişiyor mu, açık uçlu sorular mı olacak? Bakan Tekin açıkladı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken görüşme! Mehmet Şimşek ve Ali Babacan bir arada - Gündem29 Ekim programında dikkat çeken görüşme!Araçtan gelen "İmdat" sesleri ekipleri harekete geçirdi! Gerçek ortaya çıktı - GündemAraçtan gelen "İmdat" sesleri ekipleri harekete geçirdi! Gerçek ortaya çıktıSinop merkezli 6 ilde 'siber suç' operasyonu: Yarım milyar TL'lik vurgunda çok sayıda gözaltı var! - GündemYarım milyar TL'lik vurgunda çok sayıda gözaltı!İki ayrı operasyonda 320 milyon liralık uyuşturucu yakalandı - Gündem320 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildiGebze'de aynı aileden 4 kişinin can verdiği enkazdan kahreden kare! "İyi ki doğdun ortancamız" - GündemEnkazdan çıkan not ve fotoğraf kahrettiBalıkesir'de deprem! Artçılar art arda geldi, AFAD verileri paylaştı - GündemArtçılar art arda geldi, AFAD verileri paylaştı!
Sonraki Haber Yükleniyor...