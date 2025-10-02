Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gündem olan fotoğraf! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan aynı karede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyonda en dikkat çeken anlardan biri, AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yıllar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana oturması oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla dün akşam Meclis'te resepsiyon verdi.

TBMM Tören Salonu'ndaki resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatçılar ile çok sayıda davetli katıldı.

Gündem olan fotoğraf! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan aynı karede - 1. Resim

Resepsiyonda MHP ve DEM Partili milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti.

Gündem olan fotoğraf! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan aynı karede - 2. Resim

GECENİN EN DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAFI

Gecenin en dikkat çeken anı Mermerli Salon'da yaşandı. Sosyal medyada da gündem fotoğrafta, bir dönem AK Parti'de önemli görevler üstlenmiş olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oturmaları dikkat çekti.

 

