Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 30 Ekim BUSKİ su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi...

30 Ekim BUSKİ su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
30 Ekim BUSKİ su kesintisi: Bursa&#039;da sular ne zaman gelecek? Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi...
Bursa, Su Kesintisi, Yıldırım, Nilüfer, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, bölgedeki bazı ilçelere planlı su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Şebeke ve altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında başlayacak olan kesintilerin süresi ve suların ne zaman geri verileceği merak konusu haline geldi.

Vatandaşların günlük su ihtiyaçlarını karşılamada herhangi bir aksaklık yaşamaması adına planlı kesintiler önceki gerekli tedbirler almalarını tavsiye ediliyor. 

Bursa su kesintilerinin ne zaman sona ereceği ve suların yeniden verileceğine dair tahmini saat bilgileri ise BUSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ayrıntılı olarak takip edilebiliyor.

30 Ekim BUSKİ su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi... - 1. Resim

30 BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 

BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesi ve çevresinde planlanan su kesintisi, olumsuz hava koşulları sebebiyle 30 Ekim 2025 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kesinti öncesi gerekli önlemleri alamaları tavsiye ediliyor. Suların yeniden verileceği saatlere dair güncel bilgilere ise BUSKİ'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

30 EKİM BURSA SU KESİNTİSİ SORGULAMA

30 Ekim BUSKİ su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi... - 2. Resim

YILDIRIM/ VAKIF

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/10/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 30/10/2025 18:00

Kesim Tarihi:

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesi ve civarında, 28.10.2025 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasında uygulanacak su kesintisi olumsuz hava koşulları nedeniyle 30.10.2025 tarihinde yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
YKS değişiyor mu, açık uçlu sorular mı olacak? Bakan Tekin açıkladı!Gebze'de çöken binada son durum ne, enkaz altındakiler çıkarıldı mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Söylemezsem Olmaz sunucuları neden değişti, Arto ayrıldı mı, nerede? - HaberlerSöylemezsem Olmaz sunucuları neden değişti, Arto ayrıldı mı, nerede?Gebze'de çöken binada son durum ne, enkaz altındakiler çıkarıldı mı? - HaberlerGebze'de çöken binada son durum ne, enkaz altındakiler çıkarıldı mı?YKS değişiyor mu, açık uçlu sorular mı olacak? Bakan Tekin açıkladı! - HaberlerYKS değişiyor mu, açık uçlu sorular mı olacak? Bakan Tekin açıkladı!30 Ekim Ankara su kesintisi: ASKİ duyurdu, Ankara’da sular ne zaman gelecek? Gölbaşı, Polatlı, Keçiören, Pursaklar... - Haberler30 Ekim Ankara su kesintisi: ASKİ duyurdu, Ankara’da sular ne zaman gelecek? Gölbaşı, Polatlı, Keçiören, Pursaklar...Müge Anlı bugün var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı? 30 Ekim 2025 Perşembe ATV yayın akışı... - HaberlerMüge Anlı bugün var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı? 30 Ekim 2025 Perşembe ATV yayın akışı...İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı? 30 Ekim Kanal D yayın akışı - Haberlerİnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı? 30 Ekim Kanal D yayın akışı
Sonraki Haber Yükleniyor...