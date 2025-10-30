30 Ekim BUSKİ su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi...

Vatandaşların günlük su ihtiyaçlarını karşılamada herhangi bir aksaklık yaşamaması adına planlı kesintiler önceki gerekli tedbirler almalarını tavsiye ediliyor.

Bursa su kesintilerinin ne zaman sona ereceği ve suların yeniden verileceğine dair tahmini saat bilgileri ise BUSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ayrıntılı olarak takip edilebiliyor.

30 BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesi ve çevresinde planlanan su kesintisi, olumsuz hava koşulları sebebiyle 30 Ekim 2025 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kesinti öncesi gerekli önlemleri alamaları tavsiye ediliyor. Suların yeniden verileceği saatlere dair güncel bilgilere ise BUSKİ'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

YILDIRIM/ VAKIF