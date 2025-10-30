30 Ekim BUSKİ su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi...
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, bölgedeki bazı ilçelere planlı su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Şebeke ve altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında başlayacak olan kesintilerin süresi ve suların ne zaman geri verileceği merak konusu haline geldi.
Vatandaşların günlük su ihtiyaçlarını karşılamada herhangi bir aksaklık yaşamaması adına planlı kesintiler önceki gerekli tedbirler almalarını tavsiye ediliyor.
Bursa su kesintilerinin ne zaman sona ereceği ve suların yeniden verileceğine dair tahmini saat bilgileri ise BUSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ayrıntılı olarak takip edilebiliyor.
30 BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesi ve çevresinde planlanan su kesintisi, olumsuz hava koşulları sebebiyle 30 Ekim 2025 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kesinti öncesi gerekli önlemleri alamaları tavsiye ediliyor. Suların yeniden verileceği saatlere dair güncel bilgilere ise BUSKİ'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.
30 EKİM BURSA SU KESİNTİSİ SORGULAMA
YILDIRIM/ VAKIF
Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/10/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 30/10/2025 18:00
Kesim Tarihi:
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesi ve civarında, 28.10.2025 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasında uygulanacak su kesintisi olumsuz hava koşulları nedeniyle 30.10.2025 tarihinde yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.