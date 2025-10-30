YKS değişiyor mu, açık uçlu sorular mı olacak? Bakan Tekin açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir programda sınavlarda kullanılacak yeni nesil ölçme yöntemlerine dair önemli bilgiler paylaştı. TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülen projede, “yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirilmesi” üzerine kapsamlı bir sistem geliştiriliyor. Peki, YKS değişiyor mu, açık uçlu sorular mı olacak?

YKS DEĞİŞİYOR MU?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili yapılan açıklamalar sınav sisteminde önemli değişikliklerin sinyallerini verdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir programda sınavlarda yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirileceği bir sistem üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülen proje, öğrencilerin ezber yerine düşünme, yorumlama ve analiz etme becerilerini ölçmeyi amaçlıyor.

Şu anda YKS 2025 yılı itibarıyla hala çoktan seçmeli (test) formatında yapılmaya devam ediyor. Fakat MEB’in geliştirdiği yeni sistem, ilerleyen dönemlerde sınavların yapısında köklü değişikliklerin önünü açabilir.

YKS'DE AÇIK UÇLU SORULAR MI OLACAK?

Bakan Yusuf Tekin’in duyurduğu “yapay zeka destekli açık uçlu soru” projesi öğrencilerin düşünme süreçlerini değerlendirmeyi hedefliyor. Yeni sistemle birlikte öğrencilerin yalnızca doğru şıkkı bulması değil bilgiye dayalı analiz yapabilmesi de ölçülecek.

Yapay zeka destekli değerlendirme teknolojisi açık uçlu soruların objektif ve hızlı bir şekilde puanlanmasını sağlayacak.

Henüz Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM tarafından YKS formatında resmi bir değişiklik yapılmadı.