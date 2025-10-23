Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ÖSYM sınav takvimi 2026 yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

- Güncelleme:
ÖSYM sınav takvimi 2026 yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?
ÖSYM sınav takvimi 2026 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YKS, MSÜ, DGS, ALES, YDS, KPSS Lisans gibi sınavlara girecek olan adaylar, yeni sınav takvimini merak ediyor.

2026 ÖSYM sınav takvimi açıklaması için nefesler tutuldu. Hazırlıklar devam ederken adaylar YKS, MSÜ, KPSS, ALES, DGS ve YDS gibi önemli sınavların ne zaman başlayacağı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. 

ÖSYM her sene yayımladığı sınav takvimi, başvuru ve oturum tarihleri bakımından oldukça önemlidir. "ÖSYM sınav takvimi 2026 yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte tüm ayrıntılar...

ÖSYM sınav takvimi 2026 yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026 AÇIKLANDI MI?

2026 yılına ait ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmamıştır. Ancak geçtiğimiz sene ÖSYM sınav takvimin baz alındığında, 13 Kasım 2024'te duyurulmuştu. 2026 yılında da benzer olarak kasım ayının ikinci haftası içerisinde ÖSYM sınav takviminin paylaşılması bekleniyor.

YKS, ALES, MSÜ, YDS, KPSS ve DGS gibi sınavların başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri 2026 ÖSYM sınav takvimiyle duyuruluyor. ÖSYM sınav takvimi 2026 ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

