Yol kenarındaki cesedin sırrı çözüldü! Kırık far parçası olayı aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan İbrahim Çakal’ın ölümü, kırık far parçaları ve 230 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu trafik kazası olarak belirlendi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yol kenarında bulunan cesedin sebebi, olay yerinde bulunan kırık far parçaları ve 230 saatlik kamera görüntülerinin detaylı incelenmesiyle çözüldü.

ÖZEL EKİP KURDULAR

Feci olay, 19 Ekim'de İhsangazi-Araç kara yolu Kuşçular köyü mevkiinde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine yol kenarında cesedi bulunan İbrahim Çakal'ın ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu. 

Yol kenarındaki cesedin sırrı çözüldü! Kırık far parçası olayı aydınlattı - 1. Resim

ŞÜPHELİ MİNİBÜS TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde kırık far parçalarını bulan polis ekipleri, kaza bölgesine 10 kilometre uzaklıktaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceledi. 230 saatlik kamera kaydını titizlikle değerlendiren ekipler, 13 araç arasından şüpheli olan minibüsü tespit etti.

Yol kenarındaki cesedin sırrı çözüldü! Kırık far parçası olayı aydınlattı - 2. Resim

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, Bartın'da aracını tamir ettirdiği belirlenen M.Ö.'nün kazaya karıştığı ortaya çıktı. Şüpheli, Bartın'da yakalanarak Kastamonu'ya getirildi ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yol kenarındaki cesedin sırrı çözüldü! Kırık far parçası olayı aydınlattı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

