Kastamonu'da feci olay! Yol kenarında ceset bulundu

Olay, İhsangazi-Araç karayolu Kuşçular köyü mevkiinde meydana geldi. İbrahim Çakal isimli vatandaşın yol kenarındaki cansız bedenini bulan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde İbrahim Çakal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Polis ekipleri tarafından yol kontrollü olarak trafiğe kapatılarak olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelere göre, İbrahim Çakal’ın bir aracın çarpması neticesinde hayatını kaybettiği, çarpan sürücünün ise olay yerinden kaçtığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.