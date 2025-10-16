Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Geri manevra yapan araç, yaşlı adama çarptı!

Geri manevra yapan araç, yaşlı adama çarptı!

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da evine gitmeye çalışan 72 yaşındaki M.E.M., aracıyla geri manevra yapan sürücünün çarpmasıyla yere yığıldı. Yaralanan M.E.M.’ye ilk müdahaleyi, otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yaptı.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bastonuyla yürüyen yaşlı adam, geri manevra yapan bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Pamukova’nın Mekece Mahallesi’nde meydana gelen olayda,  Ahiler Mahallesi’nden Mekece’ye gelen ve bir süre mahalle kahvesinde oturduktan sonra evine gitmek üzere yola çıkarak bastonuyla yürüyen 72 yaşındaki M.E.M’ye, otomobiliyle geri manevra yapan sürücü Z.Ç. çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam yaralandı. M.E.M.’ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI 

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’ne, buradaki işlemlerinin ardından ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; bastonuyla yürüyen adama, geri manevra yapan otomobilin çarptığı ve çarpmanın etkisiyle adamın yere düştüğü görüldü. Devamında ise sürücü ile çevredeki vatandaşların yaralı adamın yardımına koştuğu görüldü.

