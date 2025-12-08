ABD Merkez Bankası tarafından bu hafta açıklanacak faiz kararı; pariteler, emtialar ve küresel borsalarda fiyat hareketliliklerine sebep olabileceği için dikkatle takip ediliyor. “FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta?” soruları artarken, kritik karar 10 Aralık Çarşamba günü TSİ 22:00’de gelecek. “FED faiz indirecek mi” soruları da artarken, anketlerde son tahminler de belli oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (FED) faiz kararı bu haftanın en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. FED, 10 Aralık Çarşamba günü 2025’in son faiz kararını açıklayacak. Mevcut politika faiz oranı %3,75-%4,00 seviyesinde bulunuyor. Çarşamba TSİ 22:00’de belli olacak kritik kararda, FED’den 0,25 baz puanlık indirim bekleniyor.

8 Aralık 2025 itibarıyla CME FED Watch anketinde indirim tahminleri %88,4 gibi yüksek bir oranla fiyatlanıyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde politika faiz oranı 3,50-3,75 bandına çekilmiş olacak.

FED KARARI NEDEN ÖNEMLİ

FED’in para politikası hamleleri ABD doları, pariteler, kıymetli metaller başta olmak üzere emtialar ve küresel endekslerde fiyat hareketliliklerine sebep olabiliyor. Faiz kararının ardından FED Başkanı tarafından yapılan açıklamalar da gelecek dönem beklentileri için ipucu verebileceğinden, piyasanın radarında bulunuyor.

KRİTİK ENFLASYON VERİLERİ

FED’in faiz kararı öncesinde, ABD’de hükümet kapanması sebebiyle ekim ayına dair enflasyon rakamı açıklanmadı. Eylül ayı enflasyonu ise aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3 gelmişti.

ABD Merkez Bankasının enflasyon göstergesi olarak takip ettiği Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi ise eylülde aylık yüzde 0,2 arttı ve beklentilere paralel olarak gerçekleşti.

FED’in bu hafta çeyrek puanlık indirime gitmesi halinde de politika faiz oranı reel getiri bölgesinde olacak.

İSTİHDAMDAN SİNYALLER

Bu arada FED, para politikasına yön verirken istihdam piyasasındaki gelişmeleri de dikkate alıyor. Ülkede son olarak açılanan özel sektör istihdamı, kasım ayında 32 bin kişilik düşüşe işaret etti. Tahminler, 7-10 bin kişi arası artış yönünde gelmişti. Beklentilerden daha kötü gelen ve istihdam kaybına işaret eden bu veri, iş gücü piyasasındaki zayıflığı gösterdi.

Buna karşılık son açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 29 Kasım ile biten haftada, önceki haftaya göre 27 bin kişi azaldı ve 191 bin oldu. ABD’de hükümetin açılmasının ardından beklentilerden iyi gelen bu veri ise istihdam piyasasında karışık görünüme işaret etti.

FED’DEN FARKLI GÖRÜŞLER

10 Aralık’taki toplantı için geçtiğimiz haftalarda New York FED Başkanı John Williams ve FED Guvernörü Christopher Waller’ın da aralarında bulunduğu bazı üyeler, faiz indiriminden yana olduklarını açıklamıştı. Ancak FED Başkanı Jerome Powell, ekim ayındaki toplantının ardından yaptığı açıklamada aralık ayında faiz indiriminin kesin olmadığını ifade etmişti.

Öte yandan gelecek yıl FED Başkanlığı için ismi öne çıkan ABD Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hassett de, bu haftaki toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indiriminin gelebileceğini öngördü.

Haberle İlgili Daha Fazlası