Esad'ın devrilmesi ve Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının 1. yıl dönümü vesilesiyle Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye olarak, Suriye’de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabaları en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğiz" denildi.

14 yıllık iç savaşın ardından 12 günlük harekât ile geçtiğimiz yıl 8 Aralık'ta Suriye özgürlüğüne kavuşmuştu.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şara yönetimi; bir sene içerisinde ekonomi, siyaset ve askerî alanda çok önemli adımlar attı. Suriye genelinde de birinci yıl dönümü kutlamalara sahne oldu.

TÜRKİYE'DEN KUTLAMA MESAJI

Türkiye de Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasını bir mesajla kutladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’deki iç savaşın ve Esad rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde, Suriye halkının Hürriyet Günü’nü yürekten kutluyoruz." denildi.

"DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklama şöyle devam etti: "Suriye Hükümeti, son bir senede, karşı karşıya olduğu çok sayıda soruna rağmen, sağduyulu ve barışçı bir dış politika izlemiş ve Suriye’nin uluslararası alanda hak ettiği saygın konuma ulaşması yönünde kalıcı adımlar atmıştır. Türkiye olarak, Suriye’de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabaları en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğiz."

