Sadece Sivas'a özgü: Yurt dışından bile talep yağıyor, değeri yarım milyondan fazla!

Sivas'a özgü 'Sivas kuşu', güçlü sesi, dayanıklı yapısı ve eşsiz uçuş özellikleriyle dikkat çekiyor. Dört nesilden gelen, dört kandan oluşan bu özel ırk, 15 ila 35 metre arasında depar atabiliyor. Kanat perdelerinin genişliği, tüylerinin sık olması ve soğuğa dayanıklı yapısı, Sivas'ın sert iklimine uyum sağlamasını kolaylaştırıyor.

KUŞLARIN DEĞERİ 500 İLA 600 BİN ARASINDA DEĞİŞİYOR

Sivas'ta 45 yıldır bu işi yapan 55 yaşındaki Harun Yıldırım, Sivas kuşlarına olan tutkusuyla biliniyor. Çocukluğundan bu yana bu özel ırkı yetiştiren Yıldırım, kuşların neslini korumak için titizlikle çalışıyor. Yıldırım, Sivas kuşunun değerinin 500 ila 600 bin lira arasında değiştiğini söyleyerek, "Benim için bu kuşların maddi bir değeri yoktur. Yurt dışından bile kuşlara talep geliyor." dedi.

"YAKLAŞIK 20 YIL YAŞAYAN KUŞLARIMIZ OLDU"

Yıldırım, Sivas kuşunu herkesin sahiplenmek istediğini belirterek, şu şekilde konuştu:

"Bunlara çok iyi bakıldığı zaman yaklaşık 20 yıl yaşayan kuşlarımız oldu. Bu kuşlarda insanlarda olduğu gibi eşini aşırı kıskanan kuşlar vardır. Kıskanmayan kuşlar da bulunuyor. Yani bu kuşlar başka kuşlar ile de eş olabiliyor. Kuş çiftleştirmek tamamen bir sanattır. Elimde boşta olan dişi ve erkek kuşlar var ama ben onları eşleştirmiyorum. Çünkü özellikleri birbirine uymuyor. Bol taklalı bir erkek ile bol taklalı bir dişi kuş çiftleştirilirse yavrusu sararır kalır ve uçmaz. Özellik olarak bir tarafı çok bir tarafı az olmalı. Kuşun özelliklerini bilerek çiftleştirmek gerekiyor."

"SİVAS KUŞUNA YURT DIŞINDAN DA TALEP GELİYOR"

Yıldırım, "Sivas kuşuna yurt dışından da talep geliyor. Çünkü diğer yörelerin kuşları onların istediği sesi ve sürati veremiyor. O yüzden Sivas kuşunu herkes sahiplenmek istiyor." ifadelerini kullandı.

SİVAS KUŞUNUN ÖZELLİKLERİ

Sivas kuşunun en belirgin farkı, kanat seslerinin diğer ırklara göre daha güçlü ve belirgin olması olarak biliniyor. Ayrıca uçuş süreleri uzun, dönüş mesafeleri ise diğer kuş ırklarına göre daha geniş olduğu biliniyor. Bu kuşlar genellikle 15-20 dakikadan önce 'döneğe' gelmiyor ve daha sonra ise gezmeye çıkıyor. Diğer yörelerin kuşları, bulundukları yerde dönerken, Sivas kuşları havada daha uzun süre kalabiliyor. Tüylerinin ise daha sık ve kanat yapıları daha geniş olması, Sivas kuşunu diğer ırklardan ayıran belirgin özellikleri olarak ortaya çıkıyor.

İki cinse ayrılan Sivas kuşlarının bir kısmı ‘çakır göz', bir kısmı ise ‘sarı göz' olarak adlandırılıyor. Bu kuşları ise doğru eşleştirilmeleri büyük önem taşırken, aksi halde yavruların uçuş özellikleri zayıflayabiliyor.